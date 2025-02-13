Для обеспечения мира Украине нужно 100 тысяч миротворцев, — Зеленский (видео)

Для гарантий безопасности Украине нужен "сдерживающий пакет". На данный момент военные составили карту, на которой видно реальные потребности в миротворцах, признался президент Владимир Зеленский.

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Для обеспечения устойчивого мира Украине нужен контингент миротворцев в 100 тысяч человек. Об этом во время посещения Хмельницкой АЭС заявил журналистам президент Владимир Зеленский.

Для гарантий безопасности Украине нужен своеобразный сдерживающий пакет, в который будет входить мощное оружие. Или же, отметил он, придется строить НАТО в Украине.

Глава государства рассказал, что по его поручению военные составили карту, на которой четко видны реальные потребности в представителях иностранных войск для обеспечения мира.

"И контингент не 5-7 тысяч, как об этом как-то говорили", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, настоящее количество миротворцев от стран Европы и США, в котором будет нуждаться Украина, составляет 100 тысяч. И об этом президент будет рассказывать партнерам на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24 Владимир Зеленский сказал, что мечтой Киева в 2025 году является получение гарантий безопасности и окончание войны.

Напомним, в январе, во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что гарантии безопасности после войны обеспечат не менее 200 тысяч европейских миротворцев. По мнению главы государства, именно такое количество иностранного военного контингента предотвратит новое вторжение российских войск.

Фокус выяснил, сможет ли ЕС отправить в "командировку" такое количество солдат и чем они будут заниматься на линии разграничения.