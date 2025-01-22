Миротворцы не помогут: что нужно Украине для сдерживания настуления РФ

Размещение иностранного войска в Украине может стать сдерживающим фактором для России в повторном нападении. Президент Зеленский считает, что нужно около 200 тысяч миротворцев. Фокус выяснил, отправит ли ЕС такое количество солдат, и чем они будут заниматься на линии разграничения.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о необходимости как минимум 200 тысяч миротворцев отправить в Украину для предотвращения нового вторжения ВС РФ.

"От всех европейцев? 200 тысяч — это минимум. Это минимум, иначе это ничего", — сказал Владимир Зеленский.

Это количество военных примерно равно численности французской армии, которая является крупнейшей в Европе. Тогда как на бумаге европейские союзники по НАТО имеют 1,9 млн солдат для противостояния РФ, однако в реальности страны ЕС будут бороться за то, чтобы направить более 300 тысяч бойцов в зоне конфликта.

200 тысяч миротворцев: что они будут делать в Украине

Политолог Игорь Рейтерович считает, что цифра в 200 тысяч миротворцев — это очень большой максимум. В разговоре с Фокусом он отметил, что представители других стран делали подсчеты, в которых речь шла о миротворцах в количестве от 45 до 150 тысяч человек.

"Надо учитывать, что на первом этапе это может быть большее количество, а потом могут быть предусмотрены определенные изменения, уменьшение численности миротворцев. Как по мне, президент Украины пытался максимально поднять ставки, он озвучил какую-то верхнюю границу, возможно, рассчитывая, что если этот вопрос действительно будет обсуждаться, то ее можно будет уменьшить до какого-то более-менее приемлемого уровня", — сказал Игорь Рейтерович.

По его словам, учитывая сегодняшнюю линию фронта, нужны десятки тысяч военных, ведь это не может быть "полицейская миссия", которая будет патрулировать гипотетическую будущую линию разграничения. Вместо этого нужно контролировать все, что там происходит.

Есть несколько вариантов, чем будут заниматься миротворцы в Украине, продолжает политолог. В частности, речь может идти об их дислокации на линии разграничения в определенных лагерях, контроле и несении службы. Он напомнил, что ранее СМИ писали о варианте, когда на линии разграничения будут созданы опорные пункты, но большая часть войска будет находиться в глубине, однако бойцы будут готовы к развертыванию в случае агрессии.

"Скорее всего, это может быть такая история, как на линии разграничения между Северной и Южной Кореей. Войска там дислоцируются, находятся в укреплениях, и готовы отражать нападение другой стороны", — убежден он.

Рейтерович сообщил, что наличие миротворцев в Украине должно максимально уменьшить риск эскалации. Так Россия должна понимать, что нападение на Украину будет считаться нападением на страны, которые отправили миротворцев.

"По всем канонам миротворческих миссий, они вводятся для того, чтобы разделить враждующие стороны, выступить своеобразным щитом, который не даст возможность делать какие-то провокации", — сказал политолог.

В случае наличия миротворцев из стран НАТО риск дальнейшей эскалации становится практически нулевым, отметил он, однако только, если Путин не решит воевать с Альянсом.

Политолог отметил, что потенциально в Украину отправить миротворцев могут любые страны, если это будет миссия под эгидой ООН. Однако Украина имеет позицию, что миротворцами должны быть только представители тех стран, которые не поддерживали РФ в агрессии и не имели с ней партнерских отношений. Таким образом речь идет о странах ЕС, НАТО.

"И, честно говоря, какой-то другой вариант маловероятен для реализации, потому что на него не пойдет Украина. Хотя Россия будет пытаться, если этот вопрос начнут обсуждать, навязать каких-то белорусов, китайцев или еще кого-то, но этот вариант работать не будет. Это должны быть те страны, которые понимают, кто есть агрессор, а кто жертва, страна, на которую напали. Оптимально это британцы, немцы, французы, испанцы, португальцы. Могут быть турки, как член НАТО. По состоянию на сегодня только несколько стран говорили, что потенциально могут быть заинтересованы в подобной миссии, и все эти страны — это члены НАТО", — пояснил Рейтерович.

Мирного договора и миротворцев не будет: что остановит Россию

Военный аналитик, заместитель директора украинского "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь убежден, что Украине никто не даст миротворцев. Ведь должно быть согласие двух сторон на их размещение. В частности, миротворцев могут ввести те страны или организация, которая возьмет на себя ответственность, подпишет соответствующий договор с Украиной и РФ о введении войск в соответствующие районы.

"Поэтому это не означает, что нам кто-то будет давать войска. Это миротворческая миссия, которая будет действовать не для Украины, а для того, чтобы не допустить возобновления боевых действий", — сказал Фокусу Михаил Самусь.

Он отметил, что есть желание украинской стороны относительно миротворцев, их численности, тогда как РФ против этого. По мнению аналитика, единственной гарантией безопасности для Украины и недопущения новой эскалации является вооружение ВСУ. Речь идет о создании ракетного и авиационного щита. Тогда как численность личного состава не является главной, ведь ключевой вопрос в силе сдерживания. Так должен быть ракетный потенциал, который, например, в течение часа позволил бы уничтожить несколько сотен объектов в РФ.

"Если Россия возобновляет боевые действия, Украина осуществляет ракетный удар, который выводит из строя большинство важных объектов на территории РФ, во всяком случае европейской части. Это возможно сделать, Украина к этому очень быстро движется", — пояснил Самусь.

По его словам, для этого Украина имеет крылатые ракеты, стоит увеличить их производство в десятки тысяч в год, а баллистические должны производиться в сотнях в год. Также постоянно должен расти дроновый потенциал и авиационный.

"Украина должна иметь преимущество над Россией в авиации. Если это будет, тогда неважно сколько у нас здесь будет стоять миротворцев, или их вообще не будет. Можно поставить мониторинговую миссию, которая будет только контролировать нарушение режима прекращения огня", — сообщил он.

Аналитик считает, что между Украиной и Россией не будет подписано никаких мирных договоров. Зато будет только договор о прекращении огня, после чего начнется долгий дипломатический процесс, пока Путин не умрет. В новых условиях с новым российским режимом, или несколькими, если РФ развалится, будут решать вопрос об освобождении украинской территории.

Напомним, 21 января президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина в своих планах по завершению войны с РФ придерживается мирной дипломатии. Однако важно, какой именно она будет.

9 января Владимир Зеленский отметил, что предложение партнеров по размещению в Украине иностранного контингента — один из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к миру.