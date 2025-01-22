Миротворці не допоможуть: що потрібно Україні для стримання наступу РФ

Розміщення іноземного війська в Україні може стати стримуючим фактором для Росії у повторному нападі. Президент Зеленський вважає, що потрібно близько 200 тисяч миротворців. Фокус зʼясував, чи відправить ЄС таку кількість солдатів, та чим вони займатимуться на лінії розмежування.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про необхідність щонайменше 200 тисяч миротворців відправити до України для запобігання новому вторгненню ЗС РФ.

"Від усіх європейців? 200 тисяч — це мінімум. Це мінімум, інакше це нічого", — сказав Володимир Зеленський.

Ця кількість військових приблизно дорівнює чисельності французької армії, яка є найбільшою у Європі. Тоді як на папері європейські союзники по НАТО мають 1,9 млн солдатів для протистояння РФ, проте в реальності країни ЄС боротимуться за те, аби направити понад 300 тисяч бійців у зоні конфлікту.

200 тисяч миротворців: що вони робитимуть в Україні

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що цифра у 200 тисяч миротворців — це дуже великий максимум. У розмові з Фокусом він зазначив, що представники інших країн робили підрахунки, в яких йшлося про миротворців у кількості від 45 до 150 тисяч осіб.

"Треба враховувати, що на першому етапі це може бути більша кількість, а потім можуть бути передбачені певні зміни, зменшення чисельності миротворців. Як на мене, президент України намагався максимально підняти ставки, він озвучив якусь верхню межу, можливо, розраховуючи, що якщо це питання дійсно буде обговорюватися, то її можна буде зменшити до якогось більш-менш прийнятного рівня", — сказав Ігор Рейтерович.

За його словами, враховуючи сьогоднішню лінію фронту, потрібні десятки тисяч військових, адже це не може бути "поліцейська місія", яка патрулюватиме гіпотетичну майбутню лінію розмежування. Натомість потрібно контролювати все, що там відбувається.

Є кілька варіантів, чим займатимуться миротворці в Україні, продовжує політолог. Зокрема, може йтися про їхню дислокацію на лінії розмежування в певних таборах, контроль та несення служби. Він нагадав, що раніше ЗМІ писали про варіант, коли на лінії розмежування будуть створені опорні пункти, але більша частина війська перебуватиме в глибині, проте бійці будуть готові до розгортання у випадку агресії.

"Скоріше за все, це може бути така історія, як на лінії розмежування між Північною і Південною Кореєю. Війська там дислокуються, перебувають в укріпленнях, і готові відбивати напад іншої сторони", — переконаний він.

Рейтерович повідомив, що наявність миротворців в Україні повинна максимально зменшити ризик ескалації. Так Росія має розуміти, що напад на Україну вважатиметься нападом на країни, які відправили миротворців.

"За всіма канонами миротворчих місій, вони вводяться для того, щоб розділити ворогуючі сторони, виступити своєрідним щитом, який не дасть можливість робити якісь провокації", — сказав політолог.

У випадку наявності миротворців з країн НАТО ризик подальшої ескалації стає практично нульовим, зазначив він, проте лише, якщо Путін не вирішить воювати з Альянсом.

Політолог зазначив, що потенційно в Україну відправити миротворців можуть будь-які країни, якщо це буде місія під егідою ООН. Проте Україна має позицію, що миротворцями повинні бути лише представники тих країн, які не підтримували РФ в агресії та не мали з нею партнерських відносин. Таким чином йдеться про країни ЄС, НАТО.

"І, чесно кажучи, якийсь інший варіант є малоймовірний для реалізації, тому що на нього не піде Україна. Хоча Росія буде намагатися, якщо це питання почнуть обговорювати, нав'язати якихось білорусів, китайців чи ще когось, але цей варіант працювати не буде. Це повинні бути ті країни, які розуміють, хто є агресор, а хто жертва, країна, на яку напали. Оптимально це британці, німці, французи, іспанці, португальці. Можуть бути турки, як член НАТО. Станом на сьогодні тільки кілька країн говорили, що потенційно можуть бути зацікавлені в подібній місії, і всі ці країни — це члени НАТО", — пояснив Рейтерович.

Мирного договору та миротворців не буде: що зупинить Росію

Військовий аналітик, заступник директора українського "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь переконаний, що Україні ніхто не дасть миротворців. Адже повинна бути згода двох сторін на їхнє розміщення. Зокрема, миротворців можуть ввести ті країни або організація, яка візьме на себе відповідальність, підпише відповідний договір з Україною та РФ про введення військ у відповідні райони.

"Тому це не означає, що нам хтось буде давати війська. Це миротворча місія, яка буде діяти не для України, а для того, щоб не допустити відновлення бойових дій", — сказав Фокусу Михайло Самусь.

Він зауважив, що є бажання української сторони стосовно миротворців, їхньої чисельності, тоді як РФ проти цього. На думку аналітика, єдиною гарантією безпеки для України та недопущення нової ескалації є озброєння ЗСУ. Йдеться про створення ракетного та авіаційного щита. Тоді як чисельність особового складу не є головною, адже ключове питання в силі стримування. Так повинен бути ракетний потенціал, який, наприклад, протягом години дозволив би знищити кілька сотень обʼєктів у РФ.

"Якщо Росія відновлює бойові дії, Україна здійснює ракетний удар, який виводить з ладу більшість важливих об'єктів на території РФ, у всякому разі європейської частини. Це можливо зробити, Україна до цього дуже швидко рухається", — пояснив Самусь.

За його словами, для цього Україна має крилаті ракети, варто збільшити їхнє виробництво в десятки тисяч на рік, а балістичні повинні вироблятися в сотнях на рік. Також постійно має зростати дроновий потенціал та авіаційний.

"Україна має мати перевагу над Росією в авіації. Якщо це буде, тоді неважливо скільки у нас тут буде стояти миротворців, чи їх взагалі не буде. Можна поставити моніторингову місію, яка буде лише контролювати порушення режиму припинення вогню", — повідомив він.

Аналітик вважає, що між Україною та Росією не буде підписано жодних мирних договорів. Натомість буде лише договір про припинення вогню, після чого розпочнеться довгий дипломатичний процес, поки Путін не помре. В нових умовах з новим російським режимом, чи кількома, якщо РФ розвалиться, розв'язуватимуть питання про звільнення української території.

Нагадаємо, 21 січня президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україна у своїх планах щодо завершення війни з РФ дотримується мирної дипломатії. Проте важливо, якою саме вона буде.

9 січня Володимир Зеленський зауважив, що пропозиція партнерів щодо розміщення в Україні іноземного контингенту — є один з найкращих інструментів, аби примусити Росію до миру.