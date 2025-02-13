Переговоры Трампа и Путина: в ЕС предупредили о возможной "грязой сделке", — Reuters

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, уступать российским требованиям до начала переговоров было бы плохой тактикой. Европа продолжит поддерживать Украину, если она отвергнет сделку, согласованную между Москвой и Вашингтоном за ее спиной, сказала она.

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Украина и европейские союзники потребовали в четверг, 13 февраля, чтобы в любых мирных переговорах участвовали представители Украины. После телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина было заявлено, что Украина не может ни вернуть все свои земли, ни вступить в НАТО. Об этом пишет Reuters.

Российские финансовые рынки взлетели, а стоимость украинского долга выросла в связи с перспективой первых мирных переговоров, начиная с первых месяцев войны.

Но односторонняя инициатива Трампа, сопровождавшаяся очевидными уступками по основным требованиям Украины, вызвала тревогу и в Киеве, и у европейских союзников по НАТО. Они опасаются, что Белый дом может заключить сделку без них.

"Любое соглашение без нас провалится, потому что вам нужны Европа и Украина, чтобы реализовать соглашение", — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. — Любое быстрое решение — грязная сделка".

Администрация Трампа также впервые открыто заявила, что для Киева нереалистично ожидать возвращения к границам 2014 года или присоединения к альянсу НАТО в рамках какого-либо соглашения, и что никакие войска США не присоединятся ни к каким силам безопасности в Украине после возможного прекращения огня.

Украинские официальные лица в прошлом признавали, что полное членство в НАТО может быть недостижимо в краткосрочной перспективе, и что гипотетическое мирное соглашение может оставить некоторые оккупированные земли за Россией. Но Киев и его европейские союзники ясно дали понять, что они встревожены тем, что Трамп начал переговоры с явных уступок Москве, не согласовав предварительно общую позицию.

Мирные переговоры: позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил: "Ничто не может обсуждаться по Украине без Украины или по Европе без Европы".

Сибига также заявил, что Киев по-прежнему стремится вступить в НАТО, что, по его словам, является самым простым и наименее затратным способом, посредством которого Запад мог бы предоставить гарантии безопасности, чтобы защититься от повторной агрессии России.

"Все наши союзники говорили, что путь Украины в НАТО необратим. Эта перспектива заложена в нашей конституции. Это в наших стратегических интересах", — уточнил глава украинского МИД.

По словам Каллас, уступать российским требованиям еще до начала переговоров было бы "плохой тактикой". Европа продолжит поддерживать Украину, если она отвергнет сделку, согласованную между Москвой и Вашингтоном за ее спиной, сказала она.

"Почему мы даем им (России) все, что они хотят, даже до начала переговоров? Это умиротворение. Это никогда не работало", — сказала Каллас.

Кремль, со своей стороны, заявил, что был "впечатлен" позицией Трампа, которую он противопоставил позиции его предшественника Джо Байдена.

Напомним, что, по данным Bloomberg, Украина хочет на $300 млрд замороженных активов РФ купить оружие в США.

Также сообщалось, что США позволили Москве формировать мирные переговоры как победные, отметили в Sky News.