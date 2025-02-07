У родини прем'єра Угорщини Орбана знайшли палац за 45 мільйонів євро: подробиці (відео)

Батько Віктора Орбана, за документами, володіє величезним замком часів Австро-Угорщини. Нерухомість придбали за €15 млн, а ще вдвічі більше витратили на її реставрацію

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан володіє розкішним замком у містечку Хатван, який не зазначений у його офіційній декларації. Про це повідомив депутат Національної асамблеї країни Акош Хадхазі.

Опозиційний політик, який має ліцензію пілота, разом зі знімальною групою телеканалу France 2 з повітря зафільмували маєток, який нагадує "Версаль" у мініатюрі.

"Нічого страшного, якщо французи дізнаються правду про Віктора Орбана: він найбільш корумпований політик у Європі, який змушений дедалі більше брехати, бо вже занадто багато вкрав", — йдеться у підписі під відео.

Як виявилося, замок був придбаний за €15 млн, а ще €30 млн витратили на його реставрацію. Джерела цих коштів залишаються невідомими.

За документами, замок належить 84-річному батьку Орбана, бізнесмену Балінту Дьозьо, який є керівником низки компаній та отримує мільярдні прибутки. Чоловік розбагатів, постачаючи камінь для великих громадських проєктів. Приміром у селі Фелчута, де провів дитинство Віктор Орбан, було збудовано стадіон на 5000 місць, хоча там проживає лише 1500 мешканців.

Батько та син Орбини Фото: Index.hu

Як зазначають французькі журналісти, маєток Орбана видно лише з повітря. Житлова площа замку оцінюється приблизно 6000 квадратних метрів, на території є кілька басейнів, пальмовий гай, підземний гараж, гігантська бібліотека та величезний зал для заходів.

Сам угорський прем'єр, як відомо, на своєму банківському рахунку має лише €14 000 та володіє двома скромними будинками.

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що Україна нібито фінансує кампанію з дискредитації прем'єр-міністра країни Віктора Орбана для підриву його міжнародного іміджу. За допомогою місцевих та іноземних журналістів Київ нібито розповсюджує матеріали, які здатні негативно вплинути на міжнародну громадську думку, виділивши на це чималі кошти.

Раніше Віктор Орбан назвав Україну країною, якої не існує без економічної допомоги ЄС та США.