України економічно не існує: прем'єр Угорщини Орбан зробив скандальну заяву

Якщо Європейський Союз і Сполучені Штати Америки припинять фінансувати Україну, війна відразу ж закінчиться, вважає політик. Саме країни Заходу своїми грошима підтримують державне управління.

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Україна є економічно неіснуючою країною. Про це в ефірі радіопрограми "Доброго ранку, Угорщина" заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

Угорський політик заявив, що країни Заходу платять українцям пенсії та зарплати, зберігаючи державне управління та охорону здоров'я.

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За його словами, угорські платники податків через загальний європейський бюджет також підтримують Україну, однак, водночас, національна меншина на Закарпатті нібито зазнає переслідувань.

Такий стан речей, зазначив прем'єр, не може зберігатися в довгостроковій перспективі, і щойно США і Євросоюз вирішать припинити фінансування діяльності української держави, війна, упевнений Віктор Орбан, одразу ж закінчиться.

Однак ситуація у світі погіршується і ймовірність ескалації стає дедалі більш можливою. Віктор Орбан вважає, що людство досягло межі озброєнь, і Третя світова війна буде ядерною

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року стало відомо, що Європейський союз збирався обвалити курс форинта і знизити інвестиційну привабливість Угорщини, якщо уряд Віктора Орбана не захоче погоджувати виділення допомоги Києву.

11 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що радив Україні перемир'я на Різдво, але президент Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію.