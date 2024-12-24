Війна закінчиться 2025 року: Орбан натякнув на знищення однієї зі сторін конфлікту

За словами Віктора Орбана, Угорщина пережила три роки повномасштабної війни в Україні і зуміла обернути ситуацію на свою користь.

Related video

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні буде завершена у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet, опублікованому 24 грудня.

За слова глави угорського уряду, є два варіанти розвитку подій: переговори або повне знищення.

"Війна закінчиться у 2025 році. Або вона буде завершена мирними переговорами, або одну зі сторін, що воюють, буде знищено", — заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини в розрізі оцінки економічної ситуації у своїй країні. Він заявив, що Угорщина "пережила три роки війни", але обернула ситуацію на свою користь.

"У війну постраждали всі, всі економіки. Те, що Угорщина не скотилася назад і не опинилася в такому ж стані, особливо в плані конкурентоспроможності, як більшість європейських економік, — це серйозне досягнення. Тож тепер, коли війна закінчилася, ми можемо злетіти. Злетіти можна, якщо ви провели підготовку, підготували ґрунт, розігрілися, знаєте, в якій стартовій решітці перебувати, і знаєте, коли вистрілить стартовий пістолет. Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову доб'ємося великих економічних успіхів", — додав Орбан.

Нагадаємо, 11 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні перемир'я на Різдво, але президент Володимир Зеленський пропозицію відкинув.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Угорщину не уповноважували на розмови з РФ, особливо, від імені України. Також чиновник зазначив, що доля полонених українців турбує владу незалежно від перемир'я.