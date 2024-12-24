Война закончится в 2025 году: Орбан намекнул на уничтожение одной из сторон конфликта

По словам Виктора Орбана, Венгрия пережила три года полномасштабной войны в Украине и сумела обратить ситуацию в свою пользу.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине будет завершена в 2025 году. Об этом он сказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, опубликованном 24 декабря.

По слова главы венгерского правительства, есть два варианта развития событий: переговоры или полное уничтожение.

"Война закончится в 2025 году. Либо она будет завершена мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена", — заявил Орбан.

Премьер Венгрии в разрезе оценки экономической ситуации в своей стране. Он заявил, что Венгрия "пережила три года войны", но обратила ситуацию в свою пользу.

"В войну пострадали все, все экономики. То, что Венгрия не скатилась назад и не оказалась в таком же состоянии, особенно в плане конкурентоспособности, как большинство европейских экономик, — это серьезное достижение. Так что теперь, когда война закончилась, мы можем взлететь. Взлететь можно, если вы провели подготовку, подготовили почву, разогрелись, знаете, в какой стартовой решетке находиться, и знаете, когда выстрелит стартовый пистолет. Мы готовы, и мы взлетим в 2025 году. Вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова добьемся больших экономических успехов" — добавил Орбан.

Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине перемирие на Рождество, но президент Владимир Зеленский предложение отверг.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Венгрию не уполномочивали на разговоры с РФ, особенно, от имени Украины. Также чиновник отметил, что судьба пленных украинцев беспокоит власть независимо от перемирия.