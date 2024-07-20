Между Трампом и Путиным. Какую роль примеряет венгерский премьер Виктор Орбан и принесет ли это мир

В Европе не утихают страсти вокруг международной дипломатической активности премьер-министра председательствующей сейчас в ЕС Венгрии. Как и за счет чего Виктор Орбан, будучи лидером небольшой страны, набрал существенный геополитический вес, выяснял Фокус.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем докладе председателю Евросовета Шарлю Мишелю заявил, что Европе необходимо возобновить прямые дипломатические контакты с Россией. Кроме того, по его словам, кандидат в президенты США Дональд Трамп может выступить посредником в установлении мира, поскольку "интенсивность конфликта в ближайшее время радикально возрастет".

"Во время моих переговоров с Дональдом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его дальнейшей кампании. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить посредником в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет", — говорится в письме господина Орбана.

Зеленский предостерегает Орбана от ведения тайной дипломатии

Важнейшим региональным игроком Виктор Орбан называет Турцию, а на дальнейшее развитие российско-украинской войны, по мнению венгерского лидера, могут повлиять ЕС, США и Китай. Виктор Орбан отмечает, что Евросоюзу необходимо начать переговоры именно с Пекином о проведении следующей мирной конференции по Украине. Он считает, что ЕС и США потеряли признание Глобального Юга из-за позиции по Украине.

Тем временем председатель Евросовета Шарль Мишель подготовил ответное послание Орбану, выдержки из которого опубликовал портал Euractiv. Господин Мишель отметил, что "принял во внимание идеи и предложения", но заметил: "Россия — агрессор, а Украина — жертва, которая реализует свое законное право на самооборону".

Председатель Евросовета также подчеркнул, что усилия Будапешта в этом контексте являются "ничтожными", поскольку никакого мандата на действия от имени ЕС выдано не было.

По мнению эксперта, Виктор Орбан сейчас пытается найти новую роль и получить дополнительные дивиденды и преференции со стороны РФ Фото: Getty Images

В начале июля Виктор Орбан, напомним, в рамках "мирной миссии" совершил визит в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету по разработке новых подходов к решению российско-украинского конфликта. Однако члены Европарламента и представители Еврокомиссии в унисон отмечают, что венгерский премьер не имеет мандата ни на какие "мирные миссии".

Новую попытку склонить мировых лидеров на свою сторону Виктор Орбан совершил в четверг, 18 июля на британском саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Впрочем, президент Зеленский, который также принимал участие в этом мероприятии, предостерег венгерского коллегу "от решения вопросов за чужими спинами".

Возмущение дипломатической активностью господина Орбана ощущается также и среди представителей законодательной и исполнительной власти ЕС. В частности, накануне стало известно о письме 63 евродепутатов, которое на днях было отправлено председателю Европарламента Роберти Мецоли, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и руководительнице Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, которую, кстати, в четверг, 18 июля переизбрали на эту должность еще на 5 лет.

Авторы письма утверждают: господин Орбан "нанес значительный ущерб, используя роль председателя Совета ЕС и злоупотребляя ею". Законодатели заверили: венгерский лидер не имел мандата ни на какие "мирные миссии". "Он не только превышает свои полномочия, когда претендует на то, чтобы представлять ЕС в целом, но и активно реализует политическую повестку дня, которая противоречит общим позициям Евросоюза. Он стремится подорвать существующие решения ЕС. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось в дальнейшем", — возмущаются европейские законодатели.

Они требуют, чтобы руководство ЕС приняло в связи с этим административные меры: лишило Венгрию права голоса в Европейском совете — высшем политическом органе ЕС, куда входят главы государств и правительств.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что вряд ли Евросоюз де-факто введет какие-то жесткие ограничения в отношении Будапешта.

Будапешт в постоянных поисках дополнительных ресурсов

"На самом деле, вся эта международная "миротворческая" деятельность Орбана несколько удивляет, поскольку он действительно не получал соответствующего мандата ни от Украины, ни от Европейского Союза. Поэтому, о какой-то весомой геополитической роли господина Орбана говорить не приходится. Это — попытка перехватить лидерство у ЕС, который этому вполне логично сопротивляется. Почему? Потому что наши европейские партнеры прекрасно понимают, что все, что предлагает Орбан не имеет никакого отношения к справедливому, устойчивому и длительному миру", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог, специалист Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, большую международную дипломатическую деятельность господин Орбан развернул по нескольким причинам.

"Во-первых, Венгрия — небольшая страна, которая постоянно пытается найти какие-то дополнительные ресурсы. Кстати, в то время, как страны ЕС уменьшают зависимость от российских энергоресурсов, Будапешт наоборот — увеличил количество покупки у РФ газа и нефти. Также Орбан пытается получить "сливки" и с китайского направления. Во-вторых, видение Орбаном конфликта, по большому счету ничем не отличается от того, что есть в Российской Федерации. В результате Венгрия стала адвокатом российских интересов в ЕС, НАТО и Соединенных Штатах", — акцентирует Александр Хара.

По мнению эксперта, Виктор Орбан сейчас пытается найти новую роль и получить дополнительные дивиденды и преференции со стороны Российской Федерации за то, что он изрядно помогает ей достичь ее стратегических политических целей, что "однозначно не лежит в плоскости интересов Украины", а также европейского сообщества в целом.

"Кроме всего прочего, Орбан, будучи правым популистом, является идеологическим противником большинства политиков, представляющих и страны, и европейские структуры. Собственно, поэтому его так хорошо воспринимают и принимают у Трампа. Но опять же, заявляя какие-то там вроде мирные инициативы и т.д., Орбан пытается поднять себя выше своего уровня, попутно решая свои внутренние политические и экономические проблемы", — отмечает политолог.

Кроме того, по словам Александра Хары, еще никто не отменял желание Орбана, а также его однопартийцев усиления в регионе, в том числе и за счет Украины.

Виктор Орбан в своем докладе председателю Евросовета Шарлю Мишелю заявил, что Европе необходимо возобновить прямые дипломатические контакты с Россией Фото: Getty Images

"Собственно, из-за региональных амбиций венгерской власти мы и имеем конфликт на фоне венгерских меньшинств на территории Украины. То есть, Орбан хочет решить свои демографические и политические проблемы за счет украинских граждан, которые имеют венгерское происхождение. Конечно же, это достаточно агрессивные действия против Украины и не только, потому что по Трианонскому соглашению Венгрия потеряла территории и сейчас ее меньшинства находятся в пяти европейских странах. Но поскольку эти страны являются членами ЕС и НАТО, у них, в отличие от нас, есть действенные инструменты для сдерживания", — заключает Александр Хара.

Орбан хочет торга с Брюсселем и выполняет миссию Трампа

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Прежде всего, следует учитывать, что Орбан представляет консервативные ультраправые силы Европы, а непосредственно в Венгрии он имеет существенные электоральные позиции. Поэтому, очевидно, что Орбан хочет максимально использовать факт председательства Будапешта в ЕС как плацдарм для цементирования ультраправой Европы. Он создает в Европарламенте свою фракцию, к орбите которой приобщает представителей ультраправых сил из других стран. А все свои международные дипломатические вояжи и встречи он, как по мне, он использует с тем, чтобы продемонстрировать свой вес в глазах Брюсселя".

Таким образом, констатирует эксперт, подавляющее большинство того, что делает сейчас на внешнеполитической арене Орбан, продиктовано интересом торга с Брюсселем за европейские фонды, а также желанием "выбивания" евро средств для Венгрии, "которая без этих денег и европейских инвестиций долго не протянет".

Политолог считает, что, пытаясь, в том числе и своими визитами в Киев, Москву и Пекин достигать личных целей, чтобы выглядеть тяжеловесом в глазах ЕС, Орбан, тем не менее, выполняет определенную миссию.

"На эту миссию, касающуюся, в частности российско-украинской войны, его уполномочил кандидат в президенты США Дональд Трамп. И Орбан доносил в Киеве, Москве и Пекине именно его — Трампа — позицию по Украине и другим важным вопросам", — резюмирует Олег Постернак.

Орбан может сыграть роль коммуникатора между ЕС и США

В свою очередь политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом, акцентирует: "Очевидно, что условия, когда Венгрия возглавляет Совет ЕС, а сам Орбан создает в Европарламенте свою группу "Патриоты за Европу", позволяют венгерскому премьеру громко заявлять о своей международной деятельности. С другой стороны, Евросоюз не предоставлял ему соответствующего мандата. Но несмотря на это Орбан пытается выстроить канал коммуникации с тем же самым Трампом и, вероятно, в случае его победы на президентских выборах 5 ноября через него с Белым домом будут пытаться договориться и европейские политики".

Собственно, поэтому в Евросоюзе, по убеждению политолога, с одной стороны ругают публично Орбана, но с другой — реальных механизмов для его "наказания" за дипломатическую самодеятельность под брендом ЕС не применяют.

"Это — некий план Б европейцев для коммуникации с вероятной трамповской администрацией в начале 2025 года. Сам же Орбан в лагере ЕС сегодня выглядит, как белая ворона и проводит политику, подобную, скажем так, гибкой многовекторной линии покойного Госсекретаря США Генри Киссинджира. Впрочем, до профессиональности Киссинджира Орбану еще идти, как до неба пешком", — отмечает Игорь Чаленко.

Наряду с тем, эксперт считает, что больше всего Орбана на самом деле интересует не решение каких-то стратегических геополитических задач, а, во-первых, вопрос продолжения транзита газа по территории Украины в Венгрию и далее, начиная с 2025 года, а во-вторых — восстановление транзита российского черного золота через нефтепровод "Дружба".