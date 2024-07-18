Вызовы безопасности и политические вызовы: о чем Зеленский говорил с Вучичем в Британии (фото)

По словам украинского президента, во время встречи лидеры государств говорили о вызовах как в регионе, так и на глобальном уровне. Президент Сербии встречу охарактеризовал как "хорошую".

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В четверг, 18 июля, президент Владимир Зеленский в рамках участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Великобритании, встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Зеленский и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, которые были заключены ранее.

"Благодарен за участие Сербии в первом Глобальном саммите мира и присоединение к Совместному коммюнике", — отметил президент Украины в своем Telegram.

Отдельно во время встречи лидеры государств уделили внимание безопасности и политическим вызовам в регионе и на глобальном уровне.

Президент Сербии встречу с Зеленским назвал "хорошей". На своей странице в Instagram он сообщил, что разговор касался "всех вызовов и важных вопросов, как для Сербии и Украины, так и для Европы и мира".

"Я подчеркнул важность восстановления мира и стабильности на всем нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только путем диалога и политических решений", — написал он.

Фото: Aleksandar Vučić / Instagram

Напомним, 22 июня Financial Times писало, что Белград нарастил продажи боеприпасов США, Испании и Чехии, которые затем попадают в Украину. Речь идет о снарядах на сумму около 800 миллионов евро.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сербия должна объяснить РФ, почему продавала снаряды странам, не дружественным Кремлю.