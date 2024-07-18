Безпекові та політичні виклики: про що Зеленський говорив з Вучичем у Британії (фото)

За словами українського президента, під час зустрічі лідери держав говорили про виклики як у регіоні, так і на глобальному рівні. Президент Сербії зустріч схарактеризував як "гарну".

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У четвер, 18 липня, президент Володимир Зеленський у межах участі в четвертому саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається у Великій Британії, зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Про це повідомляється на сайті глави української держави.

Зеленський і Вучич обговорили розвиток двосторонніх відносин та узгодили перебіг виконання домовленостей, які були укладені раніше.

"Вдячний за участь Сербії в першому Глобальному саміті миру та приєднання до Спільного комюніке", — зазначив президент України у своєму Telegram.

Окремо під час зустрічі лідери держав приділили увагу безпековим і політичним викликам у регіоні та на глобальному рівні.

Президент Сербії зустріч із Зеленським назвав "гарною". На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що розмова стосувалася "всіх викликів і важливих питань, як для Сербії та України, так і для Європи та світу".

"Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на всьому нашому континенті та повторив, що цього можна досягти лише шляхом діалогу та політичних рішень", — написав він.

Фото: Aleksandar Vučić / Instagram

Нагадаємо, 22 червня Financial Times писало що Белград наростив продажі боєприпасів США, Іспанії та Чехії, які потім потрапляють до України. Йдеться про снаряди на суму близько 800 мільйонів євро.

24 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Сербія має пояснити РФ, чому продавала снаряди країнам, не є дружніми до Кремля.