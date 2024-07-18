"Поездки в столицу войны": Зеленский предостерег Орбана от "решения вопросов за чужими спинами"

Президент Владимир Зеленский заявил о неприемлемости переговоров "за чужой счет". Глава государства, не называя конкретного имени, дал понять, что речь идет о венгерском премьере, который посещал Москву.

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Сохранить единство в вопросе поддержки Украины призвал европейские государства президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, в четверг, 18 июля.

В своем выступлении во дворце Бленгейм, где родился британский премьер-министр Уинстон Черчилль, президент Украины заявил, что Владимир Путин не достиг своей главной цели — ему не удалось расколоть Европу. Впрочем, по словам Зеленского, он может попытаться сблизиться с отдельными странами "или выйти на кого-то из партнеров в одиночку, попытаться соблазнить или надавить", или даже шантажировать, "чтобы один предал остальных, ослабив единство".

"Да, каждый, конечно, сам выбирает, как ему действовать и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решить вопрос за чужими спинами или даже за чужой счет, если кто-то хочет совершать какие-то поездки в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, что-то пообещать вопреки нашим общим интересам или за счет Украины или других стран, то почему мы должны учитывать такого человека?", — спросил риторически Зеленский.

Он считает, что в таком случае ЕС и НАТО также могут "решать все свои вопросы без этого человека".

Очевидно, президент Украины говорил о турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он назвал "мирной миссией", в рамках которого посетил Украину, Россию, Турцию, а также провел переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.

Напомним, 2 июля венгерский лидер был с визитом в Киеве, где встретился с Зеленским. В рамках переговоров Орбан убеждал в необходимости прекращения огня.

Премьер-министр Венгрии написал письмо к лидерам ЕС, в котором заявил о росте шансов на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом, а также предлагал Евросоюзу восстановить дипломатические отношения с РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Будапешт не имеет мандата на взаимодействие с Москвой от имени Евросоюза.