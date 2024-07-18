"Поїздки до столиці війни": Зеленський застеріг Орбана від "вирішення питань за чужими спинами"

Президент Володимир Зеленський заявив про неприйнятність переговорів "за чужий рахунок". Глава держави, не називаючи конкретного імені, дав зрозуміти, що йдеться про угорського прем'єра, який відвідував Москву.

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Зберегти єдність у питання підтримки України закликав європейські держави президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, у четвер, 18 липня.

У своєму виступі у палаці Бленгейм, де народився британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, президент України заявив, що Володимир Путін не досяг своєї головної мети — йому не вдалося розколоти Європу. Утім, за словами Зеленського, він може спробувати зблизитися з окремими країнами "або вийти на когось із партнерів поодинці, спробувати спокусити або натиснути", або навіть шантажувати, "щоб один зрадив решту, послабивши єдність".

"Так, кожен, звісно, сам обирає, як йому діяти та яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішити питання за чужими спинами чи навіть за чужий рахунок, якщо хтось хоче здійснювати якісь поїздки до столиці війни, щоб поговорити й, можливо, щось пообіцяти всупереч нашим спільним інтересам або за рахунок України чи інших країн, то чому ми маємо зважати на таку людину?", — запитав риторично Зеленський.

Він вважає, що у такому випадку ЄС і НАТО також можуть "розв’язувати всі свої питання без цієї людини".

Очевидно, президент України говорив про турне прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яке він назвав "мирною місією", в межах якого відвідав Україну, Росію, Туреччину, а також провів переговори з кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 2 липня угорський лідер був із візитом у Києві, де зустрівся із Зеленським. У межах переговорів Орбан переконував у необхідності припинення вогню.

Прем'єр-міністр Угорщини написав листа до лідерів ЄС, у якому заявив про зростання шансів на початок мирних переговорів між Москвою та Києвом, а також пропонував Євросоюзу відновити дипломатичні відносини з РФ. Очільник Євроради Шарль Мішель зазначив, що Будапешт не має мандата на взаємодію з Москвою від імені Євросоюзу.