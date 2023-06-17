Обвинили ВСУ: в РФ заявили об атаке беспилотников на нефтепровод "Дружба"

Силы ПВО РФ, как отметил губернатор Брянской области, сбили три БПЛА самолетного типа.

Related video

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что некие беспилотники самолетного типа атаковали нефтепровод "Дружба". Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, дроны якобы запустили ВСУ. Однако БПЛА уничтожили системы ПВО ВС РФ. Инцидент произошел в Новозыбковском городском округе.

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба". Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа", — заявил Богомаз.

Богомаз об атаке БПЛА Фото: Скриншот

Трубопровод "Дружба"

Система магистральных нефтепроводов, которая была построена еще в СССР. Маршрут проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Напомним, что в 14 июня ЦНС сообщили, что ВС РФ в Брянской области получили бракованные снаряды. Как отмечают в украинском подполье, плохое качество боеприпасов может быть результатом коррупционной схемы топ-чиновников Минобороны России.

Кроме того, российские СМИ 7 июня сообщали, что дроны ВСУ якобы атаковали Брянскую область РФ. Как утверждают россияне, один "камикадзе" врезался в сотовую вышку, а еще три сбросили бомбы на строения.