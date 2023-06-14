Взрываются в канале ствола: ВС РФ в Брянской области получили бракованные снаряды, – ЦНС

Как отмечают в украинском подполье, плохое качество боеприпасов может быть результатом коррупционной схемы топ-чиновников Минобороны России.

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Министерство обороны Российской Федерации отправило артиллеристам в Брянской области бракованные снаряды. Об этом сообщил Центр национального сопротивления 13 июня.

В публикации говорится, что в артиллерийские подразделения оперативной группы Брянск поступила партия некачественных боеприпасов. В результате было получено указание о запрете на использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска, так как они постоянно взрываются в канале ствола.

По данным украинского подполья, сотрудники Федеральной службы безопасности и военной контрразведки России начали расследование.

"Органы ФСБ и военной контрразведки ведут следствие – есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны РФ", — заявили в подполье.

Напомним, что по данным Defence Express от 13 июня, Россия перебрасывает в Брянскую область дивизион береговых ракетных комплексов "Бал", которые вооружены противокорабельными ракетами Х-35У.

Мы также писали о том, что 13 июня Брянская область подверглась атаке беспилотников, с которых были сброшены боеприпасы. Атакованы были приграничные села в Брянской области, которые расположены возле границы с Украиной.

Ранее, 7 июня, стало известно, что в Брянской области сотрудники ФСБ РФ подорвались на российской мине, однако в их смерти пытаются обвинить украинскую диверсионно-разведывательную группу.