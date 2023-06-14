Вибухають у каналі ствола: ЗС РФ у Брянській області отримали браковані снаряди, – ЦНС

Як зазначають в українському підпіллі, погана якість боєприпасів може бути наслідком корупційної схеми топчиновників Міноборони Росії.

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Міністерство оборони Російської Федерації відправило артилеристам Брянської області браковані снаряди. Про це повідомив Центр національного спротиву 13 червня.

У публікації йдеться, що до артилерійських підрозділів оперативної групи Брянськ надійшла партія неякісних боєприпасів. В результаті було отримано вказівку про заборону використання 122-мм і 152-мм боєприпасів 2023 року випуску, оскільки вони постійно вибухають у каналі ствола.

За даними українського підпілля, співробітники Федеральної служби безпеки та військової контррозвідки Росії розпочали розслідування.

"Органи ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство — є підозра у масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони РФ", — заявили у підпіллі.

Нагадаємо, що за даними Defence Express від 13 червня, Росія перекидає до Брянської області дивізіон берегових ракетних комплексів "Бал", які озброєні протикорабельними ракетами Х-35У.

Ми також писали про те, що 13 червня Брянська область зазнала атаки безпілотників, з яких було скинуто боєприпаси. Атаковані були прикордонні села у Брянській області, які розташовані біля кордону з Україною.

Раніше, 7 червня, стало відомо, що у Брянській області співробітники ФСБ РФ підірвалися на російській міні, однак у їхній смерті намагаються звинуватити українську диверсійно-розвідувальну групу.