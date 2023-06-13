РФ стягує до кордону ракетний комплекс "Бал": у чому небезпека ракет Х-35У

Теоретично українські системи ППО можуть боротися із такими ракетами, зазначили експерти. Однак перехоплення ракет Х-35У може бути ускладнене через її малі габарити.

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Росія перекидає до Брянської області дивізіон берегових ракетних комплексів "Бал", озброєний протикорабельними ракетами Х-35У. І хоча, на перший погляд, ці ракети призначені для ураження морських цілей, переміщення комплексів до українського кордону має певну ціль. Про те, наскільки можуть бути небезпечними "Бал" і яку загрозу становлять ракети Х-35У, йдеться в матеріалі Defence Express.

Оглядачі пишуть, що раніше окупанти вже завдавали ударів по українським містам ракетами комплексу "Бал". При цьому формат застосування тактичних ракет Х-35У був аналогічним до застосування Х-22 — наведення на радіоконтрастну ціль з низькою точністю влучення, що неодмінно призводить до жертв серед мирного населення.

За інформацією Центру національного опору, через дефіцит іншого виду ракет росіяни переміщують комплекси "Бал", який після модернізації здатний завдавати ударів по наземним цілям на відстані до 500 км.

"Є усі підстави вважати, що окупанти хочуть застосувати "Бал" для обстрілів наших міст саме через "ситуативну нестачу" звичайних крилатих ракет, або ж для спроби "зекономити" класичні КР", — зазначили експерти.

Крім того, дальність ракет і дислокація комплексів у Брянській області говорять про те, що під ударом "Бала" може опинитися навіть Київ.

Характеристики Х-35У

Берегові ракетні комплекси "Бал" призначені для захисту берегових об'єктів від атак з моря, а також для контролю за територіальними водами та протоками. Крім того, комплекси повинні запобігати можливості висадки морського десанту і брати участь у завоюванні панування на морі.

Вони здатні виконувати бойові завдання у складних метеоумовах у денний та нічний час доби при повній автономності наведення ракет після пуску в умовах радіоелектронної та вогневої протидії з боку супротивника.

До складу дивізіону "Бал" входять чотири пускові установки, кожна з яких містить вісім ракет. Таким чином сумарний залп становить 32 КР.

Ракета Х-35У — дозвукова, має радіолокаційну головку самонаведення (ГСН). Маса бойової частини сягає 145 кг, причому стартова маса ракети — 670 кг.

Експерти зазначають, що теоретично з такими повітряними цілями українські системи ППО можуть боротися, проте на практиці перехоплення таких ракет може бути ускладнене їхніми розмірами. Наприклад, довжина ракети Х-101 становить 7,45 м, Х-555 — 6,4 м, 3М14 "Калібр" — 6,2 м, а довжина корпусу Х-35У — всього 5 м при розмаху крила в 1,33 м.

Натомість експерти ставлять під сумнів заявлену дальність модернізованих ракет Х-35. Спочатку вони могли уражати цілі на дистанції до 200 км, а після модернізації дальність нібито зросла понад 300 км. Таким чином, якщо інформація відповідає дійсності, то модернізовані Х-35У цілком здатні долетіти з Брянської області до української столиці.

Нагадаємо, 11 червня спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів про тонкощі протистояння в небі між українською ППО та ракетами супротивника. Зокрема, полковник пояснив, що росіяни запускають ракети-пустушки, щоб обдурити наші системи ППО, але оскільки в повітрі це з'ясувати неможливо, доводиться збивати всі цілі на радарі.