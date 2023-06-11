Ядерні пустушки і "ракетний спис": Ігнат розповів про тонкощі повітряної війни зі ЗС РФ (відео)

Противник останнім часом намагається обдурити українські системи ППО, запускаючи ракети, здатні нести ядерний заряд, без боєголовок. Оскільки визначити в повітрі "ракету-пустушку" неможливо, збивати необхідно всі цілі на радарі, пояснив полковник ВПС.

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Росія намагається здобути перевагу в небі, проте українські системи ППО протистоять повітряним загрозам противника, попри той арсенал озброєння, який він застосовує проти України. Ефективність української ППО досягається за рахунок кропіткої роботи наших фахівців, про тонкощі якої розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українській правді" 11 червня.

Повітряна "гра" ЗС РФ та української ППО

Співрозмовник полковника звернув увагу, що останнім часом противник намагається обдурити наші системи протиповітряної оборони, створюючи фейкові загрози у повітрі. Наприклад, ворог запускає ракети Х-101, Х-555 та Х-55, здатні нести ядерні боєголовки та уражати цілі з високою точністю.

Водночас росіяни запускають такі ракети без ядерного боєзаряду, а роблять так звані імітатори.

"Ця ракета летить, фактично, як пустушка. Але ж ми не можемо знати, чи це Х-55, чи це Х-555, чи Х-101. Тому, що для нас це — мітка на радарі і їх всі треба збити без варіантів", — пояснив Ігнат.

За словами полковника, Росія робила весняну паузу в обстрілах, за рахунок чого змогла наростити арсенал ракетного озброєння, який тепер активно використовується.

"Ракетний спис" України

Під час бесіди було порушено питання про створення в Україні не лише ракетного "щита", а й ракетного "списа", спрямованого проти ворожих сил. З цього приводу Ігнат висловив думку, що такий "спис" необхідно було створювати раніше, і, можливо, тоді Росія не наважилася б окупувати Крим та інші території.

В основі такого "списа", зазначив Ігнат, знаходиться оперативно-тактичні комплекси "Грім-2" ("Сапсан"), і те, що їх не вдалося створити у потрібній кількості за весь час незалежності, — великий мінус.

"Цей оперативно-тактичний комплекс, який здатний бити на 300 і 500 кілометрів, міг би просто рознести їхні аеродроми і вдарити по військах, завдати нищівних втрат ще на підступі до наших кордонів", — пояснив Ігнат.

Звичайно ж, зараз створити такий "спис" складно, але все ж таки можливо за підтримки українських партнерів, які допоможуть запустити "Грім-2" у серійне виробництво. Зокрема, можна організувати спільне виробництво за прикладом безпілотників "Байрактар".

Проблеми української ППО

Також було порушено питання поточних проблем, які стоять перед протиповітряною обороною України. Одна з них, вважає полковник, — оприлюднення кадрів роботи засобів ППО, зокрема в Telegram. Ігнат переконаний, що така інформація, звісно ж, не повинна виноситися на широкий загал, оскільки противник складає за опублікованими кадрами карту з дислокацією наших систем.

"Простий приклад: Київ, працює ППО, з трьох напрямків люди зняли і викладають фото, чи камери спостереження транслюють в режимі реального часу. Ворог, як в кіно, дивиться результат своєї роботи, робить певні висновки і визначає точно по цих координатах, де може знаходитися комплекс ППО", — розповів спікер ВПС.

Є ще один момент, на який Ігнат звернув увагу — кадри з уламками збитих ракет, які використовуються ворожими пропагандистами. Вони показують ці кадри, а потім кажуть, що українські військові нібито обстрілюють своїх громадян. Тому не слід надавати росіянам додаткову інформацію, на основі якої вони можуть зробити висновки та завдати повторного удару.

Водночас Ігнат уточнив, що якщо подібна інформація публікується на каналах політиків, то нехай це залишається на їхній совісті.

"Хто хоче на цьому заробити якісь політичні речі — це одне. Хто хоче принести користь — це зовсім інше", — наголосив Ігнат.

Юрій Ігнат розповів про роботу української ППО (дивитися з 15:21)

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 9 червня розповіла про особливості пусків російських ракет по території України. За її словами, противник завдає комбінованих ударів із застосуванням безпілотників і ракет морського базування, намагаючись виснажити системи ППО.