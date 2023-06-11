Ядерные пустышки и "ракетное копье": Игнат рассказал о тонкостях воздушной войны с ВС РФ (видео)

Противник в последнее время пытается обмануть украинские системы ПВО, запуская ракеты, способные нести ядерный заряд, без боеголовок. А так как определить в воздухе "ракету-пустышку" невозможно, сбивать необходимо все цели на радаре, пояснил полковник ВВС.

Related video

Россия пытается завоевать превосходство в небе, однако украинские системы ПВО противостоят воздушным угрозам противника, несмотря на тот арсенал вооружения, который он применяет против Украины. Эффективность украинской ПВО достигается за счет кропотливой работы наших специалистов, о тонкостях которой рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде" 11 июня.

Воздушная "игра" ВС РФ и украинской ПВО

Собеседник полковника обратил внимание на то, что в последнее время противник пытается обмануть наши системы противовоздушной обороны, создавая фейковые угрозы в воздухе. Например, враг запускает ракеты Х-101, Х-555 и Х-55, способные нести ядерные боеголовки и поражать цели с высокой точностью.

В то же время россияне запускают такие ракеты без ядерного боезаряда, а делают так называемые имитаторы.

"Эта ракета летит, фактически, как пустышка. Но мы не можем знать, это Х-55, или это Х-555, или Х-101. Потому что для нас это — метка на радаре и их все надо сбить без вариантов", — пояснил Игнат.

По словам полковника, Россия делала весеннюю паузу в обстрелах, за счет чего смогла нарастить арсенал ракетного вооружения, который теперь вновь активно используется.

"Ракетное копье" Украины

В ходе беседы был поднят вопрос о создании в Украине не только ракетного "щита", но и ракетного "копья", направленного против вражеских сил. По этому поводу Игнат высказал мнение, что такое "копье" необходимо было создавать раньше, и возможно тогда Россия не решилась бы оккупировать Крым и другие территории.

В основе такого копья, отметил Игнат, находится оперативно-тактические комплексы "Гром 2" ("Сапсан"), и то, что их не удалось создать в нужном количестве за все время независимости — большой минус.

"Этот оперативно-тактический комплекс, который способен бить на 300 и 500 километров, мог бы просто разнести их аэродромы и ударить по войскам, нанести сокрушительные потери еще на подступах к нашим границам", — пояснил Игнат.

Конечно же сейчас создать такое "копье" сложно, но все же возможно при поддержке украинских партнеров, которые помогут запустить "Гром-2" в серийное производство. В частности, можно организовать совместное производство, по примеру беспилотников "Байрактар".

Проблемы украинской ПВО

Также был поднят вопрос текущих проблем, стоящих перед противовоздушной обороной Украины. Одна из них, считает полковник, — обнародование кадров работы средств ПВО, в том числе в Telegram. Игнат убежден, что такая информация, конечно же, не должна выносится на широкую публику, поскольку противник составляет по выложенным кадрам карту с дислокацией наших систем.

"Простой пример: Киев, работает ПВО, с трех направлений люди сняли и выкладывают фото, или камеры наблюдения транслируют в режиме реального времени. Враг, как в кино, смотрит результат своей работы, делает выводы определенные и определяет точно по этим координатам, где может находиться комплекс ПВО", — рассказал спикер ВВС.

Есть еще один момент, на который Игнат обратил внимание — кадры с обломками сбитых ракет, используемые вражескими пропагандистами. Они показывают эти кадры, а затем говорят о том, что украинские военные якобы обстреливают своих граждан. Поэтому не следует предоставлять россиянам дополнительную информацию, на основе которой они могут сделать выводы и нанести повторный удар.

Вместе с тем Игнат уточнил, что если подобная информация публикуется на канал политиков, то пусть это остается на их совести.

"Кто хочет на этом заработать какие-то политические вещи — это одно. Кто хочет принести пользу — это совсем другое", — подчеркнул Игнат.

Юрий Игнат рассказал о работе украинской ПВО (смотреть с 15:21)

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк 9 июня рассказал об особенностях пусков российских ракет по территории Украины. По ее словам, противник наносит комбинированные удары с применением беспилотников и ракет морского базирования, пытаясь истощить системы ПВО.