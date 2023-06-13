РФ стягивает к границе ракетный комплекс "Бал": в чем опасность ракет Х-35У

Теоретически украинские системы ПВО могут бороться с такими ракетами, отметили эксперты. Однако перехват ракет Х-35У может быть усложнен из-за ее малых габаритов.

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Россия перебрасывает в Брянскую область дивизион береговых ракетных комплексов "Бал", который вооружены противокорабельными ракетами Х-35У. И хотя, на первый взгляд, эти ракеты предназначены для поражения морских целей, перемещение комплексов к украинской границе имеет определенную цель. О том насколько могут быть опасен "Бал" и какую угрозу представляют ракеты Х-35У говорится в материале Defence Express.

Обозреватели пишут, что ранее оккупанты уже наносили удары по украинским городам ракетами комплекса "Бал". При этом формат применения тактических ракет Х-35У был аналогичен применению ракет Х-22 — наведение на радиоконтрастную цель с низкой точностью попадания, что непременно приводит к жертвам среди мирного населения.

По информации Центра национального сопротивления, из-за дефицита другого вида ракет россияне перемещают комплексы "Бал", который после модернизации способен наносить удары по наземным целям на расстоянии до 500 км.

"Есть все основания полагать, что оккупанты хотят применить "Бал" для обстрелов наших городов именно из-за "ситуативной нехватки" обычных крылатых ракет, или же для попытки "сэкономить" классические КР", — отметили эксперты.

Кроме того, дальность ракет и дислокация комплексов в Брянской области говорят о том, что под ударом "Бала" может оказаться даже Киев.

Характеристики Х-35У

Береговые ракетные комплексы "Бал" предназначены для защиты береговых объектов от атак с моря, а также для контроля за территориальными водами и проливами. Кроме того, комплексы должны предотвращать возможность высадки морского десанта и участвовать в завоевании господства на море.

Они способны выполнять боевые задачи в сложных метеоусловиях в дневное и ночное время суток при полной автономности наведения ракет после пуска в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника.

В состав дивизиона "Бал" входят четыре пусковые установки, каждая из которых содержит восемь ракет. Таким образом суммарный залп составляет 32 КР.

Ракета Х-35У — дозвуковая, имеет радиолокационную головку самонаведения (ГСН). Масса боевой части достигает 145 кг, при этом стартовая масса ракеты — 670 кг.

Эксперты отмечают, что теоретически с такими воздушными целями украинские системы ПВО могут бороться, однако на практике перехват таких ракет может быть усложнен их размерами. Для примера, длина ракеты Х-101 составляет 7,45 м, Х-555 — 6,4 м, 3М14 "Калибр" — 6,2 м, а длина корпуса Х-35У — всего 5 м при размахе крыла в 1,33 м.

Вместе с тем эксперты ставят под сомнения заявленную дальность модернизированных ракет Х-35. Изначально они могли поражать цели на дистанции до 200 км, а после модернизации дальность якобы возросла свыше 300 км. Таким образом, если информация соответствует действительности, модернизированные Х-35У вполне способны долететь из Брянской области до украинской столицы.

Напомним, 11 июня спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал о тонкостях противостояния в небе между украинской ПВО и ракетами противника. В частности полковник пояснил, что россияне запускают ракеты-пустышки, чтобы обмануть наши системы ПВО, но так как в воздухе это выяснить невозможно, приходится сбивать все цели на радаре.