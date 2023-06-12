РФ перекинула береговий ракетний комплекс "Бал" у Брянську область, – ЦНС

У 2021 році комплекс пройшов модернізацію, що тепер дозволяє атакувати наземні цілі, бо спочатку "Бал" мав атакувати надводні цілі по типу кораблів.

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У Брянську область РФ війська передислокували дивізіон ракетного комплексу "Бал". Про це 12 червня повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією підпілля, установка перебуває на озброєнні 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту. Її місце дислокації в Краснодарському краї в селищі Уташ. Зазначається, що БРК "Бал" призначений для ураження надводних цілей по типу кораблів. Проте через дефіцит ракет "Бал" зрівняли з дальністю та можливостями з комплексом "Бастіон". Він використовує боєприпас "Онікс", який може атакувати наземні цілі.

Зазначається, що "Бал" озброїли крилатими ракетами Х-35/35-У, які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 км замість початкових 260.

"Бал" прийнято на озброєння у 2008 році. Його зазвичай застосовують для захисту військово-морських баз, обʼєктів інфраструктури та узбережжя. В Брянській області РФ моря чи порту немає.

Нагадаємо, 20 жовтня 2021 року росЗМІ повідомили про подвоєння далекобійності БРК "Бал" до 500 км. Зазначається, що цього вдалося досягнути завдяки новій системі наведення.

7 червня розЗМІ писали, що українські дрони нібито завдали удару по Брянській області РФ, що залишило їх без надійного стільникового звʼязку.