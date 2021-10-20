Здатна уражати цілі на дистанції понад 500 км: в РФ подвоїли дальність РК "Бал" (фото)
Береговий ракетний комплекс тепер здатний вести вогонь не тільки по морських, але й по наземних цілях. Цього вдалося досягти за рахунок нової системи наведення.
У російського берегового ракетного комплексу "Бал" удвічі збільшили дальність ураження за рахунок випробування нової ракети. Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на джерела в оборонно-промисловому комплексі.
Повідомляється, що тепер ракетний комплекс може уражати не тільки морські цілі, а й наземні. Цього вдалося досягти за рахунок використання нової системи наведення. Тепер "Бал", як стверджують у виданні, за своїми характеристиками можна порівняти з ракетним комплексом "Бастіон", що використовує надзвукові ракети "Онікс".
При цьому розробники комплексу "Тактичне ракетне озброєння" відмовилися давати коментарі журналістам.
Ракетний комплекс "Бал" на озброєнні має дві ракети — Х-35 та Х-35У з дальністю польоту 120 і 260 км відповідно. Також можливе використання ракети Х-35Е з дальністю понад 300 кілометрів і можливістю наведення за допомогою безпілотника. РК "Бал" використовують в тандемі з "Бастіоном". Один залп випускає 32 ракети.
Ракетний комплекс складається з:
- двох самохідних командних пунктів управління і зв'язку;
- до 4 самохідних пускових установок;
- до 4 транспортно-перезавантажених машин.
Взято на озброєння Росії в 2008 році.
Нагадаємо, в Росії почалися часткові поставки комплексу С-500 у війська. ЗРК завершив державні випробування.
Також в РФ провели вогневі випробування групи бойових роботів "Маркер", які проходили без участі людини.