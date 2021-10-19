Без участі людини. В РФ провели вогневі випробування групи бойових роботів "Маркер" (відео)

5 роботів самостійно розподілили між собою цілі, вийшли на вогневий рубіж, а також реагували на оперативні зміни бойової обстановки.

У Росії випробували на полігоні 5 ударних роботів "Маркер", які діяли в межах автономної групи без участі людини. Про це повідомляє РІА Новини, посилаючись на джерела в оборонно-промисловому комплексі.

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Як повідомив співрозмовник, у групі були задіяні 5 роботів "Маркер" — три на колісному шасі, а два інші на гусеничному. Машинам вдалося самостійно здійснити завдання з розподілу цілей в групі, вийти на вогневі позиції і реагувати на оперативні зміни бойової обстановки.

Фото: РИА Новости

Група роботів діяла в автоматичному режимі, а розвідка проводилась за рахунок встановленої на їхньому борту апаратури для "цифрового зору".

"Коли ми маємо групу розрізнених роботів, то це просто безліч машин, кожна з яких має певну ефективність, яку можна оцінити кількісно. Щойно ми їх об'єднуємо в групу, то ефективність цієї групи стає вищою, ніж сума ефективностей елементів, які входять в неї", — заявило джерело.

Робоплатформа "Маркер" важить 3 тонни, її можна оснащувати різним озброєнням, враховуючи гранатомети і кулемети. Нещодавно вони проходили тестування на космодромі Східний.

Нагадаємо, у вересні робоплатформа "Маркер" самостійно проїхала 100 км за 5 годин і 41 хвилину без втручання оператора.

Зазначимо, на навчаннях "Захід-2021" РФ застосувала ударні роботи на "Уран-9" і "Нерехта".