Без участия человека. В РФ провели огневые испытания группы боевых роботов "Маркер" (видео)

5 роботов самостоятельно распределили между собой цели, вышли на огневой рубеж, а также реагировали на оперативные изменения боевой обстановки.

В России испытали на полигоне 5 ударных роботов "Маркер", которые действовали в рамках автономной группы без участия человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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Как сообщил собеседник, в группе были задействованы 5 роботов "Маркер" — три на колесном шасси, а два других на гусеничном. Машинам удалось самим решить задачу по распределению целей в группе, выйти на огневые позиции и реагировать на оперативные изменения боевой обстановки.

Фото: РИА Новости

Группа роботов действовала в автоматическом режиме, а разведка проводилась за счет установленной на их борту аппаратуру для "цифрового зрения".

"Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин, каждая из которых обладает определенной эффективностью, которую можно оценить количественно. Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов", — заявил источник.

Робоплатформа "Маркер" весит 3 тонны, ее можно оснащать различным вооружением, включая гранатометы и пулеметы. Недавно они проходили тестирование на космодроме Восточный.

Напомним, в сентябре робоплатформа "Маркер" самостоятельно проехала 100 км за 5 часов и 41 минуту без вмешательства оператора.

Отметим, на учениях "Запад-2021" РФ применила ударные роботы на "Уран-9" и "Нерехта".