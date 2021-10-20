Способна поражать цели на дистанции свыше 500 км: в РФ удвоили дальность РК "Бал" (фото)

Береговой ракетный комплекс теперь способен вести огонь не только по морским, но и по наземным целям. Этого удалось достичь за счет новой системы наведения.

У российского берегового ракетного комплекса "Бал" вдвое увеличили дальность поражения за счет испытания новой ракеты. Об это сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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Сообщается, что теперь ракетный комплекс может поражать не только морские цели, но и наземные. Этого удалось достичь за счет использования новой системы наведения. Теперь "Бал", как утверждают в издании, по своим характеристикам сопоставим с ракетным комплексом "Бастион", использующий сверхзвуковые ракеты "Оникс".

При этом разработчики комплекса "Тактическое ракетное вооружение" отказались давать комментарии журналистам.

Ракетный комплекс "Бал" на вооружении имеет две ракеты — Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Также возможно использование ракеты Х-35Э с дальностью более 300 километров и возможностью наведения при помощи беспилотника. РК "Бал" используют в тандеме с "Бастионом". Один залп выпускает 32 ракеты.

[ + – ] Пусковая установка "Бал" Фото: ТАСС

Ракетный комплекс состоит из:

двух самоходных командных пунктов управления и связи

до 4 самоходных пусковых установок

до 4 транспортно-перезагрузочных машин

Принят на вооружение России в 2008 году.

Напомним, в России начались частичные поставки комплекса С-500 в войска. ЗРК завершил государственные испытания.

Также в РФ провели огневые испытания группы боевых роботов "Маркер", которые проходили без участия человека.