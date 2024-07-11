Украина хочет успеть провести второй Саммит мира с Россией до выборов в США, — Bloomberg

По данным журналистов, украинские власти считают, что президентство Дональда Трампа может поставить Украину в невыгодное положение.

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Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до ноября 2024 года, когда в США состоятся очередные выборы президента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Еще одно президентство Трампа может поставить Украину в невыгодное положение", — говорится в материале.

Именно для того, чтобы иметь лучшую позицию во время саммита украинское руководство пытается провести его как можно скорее, пока власть в США не изменилась.

Журналисты уточнили, что этот план последовал за первым саммитом, который состоялся в Швейцарии в июне 2024 и в котором приняли участие представители более чем 90 стран.

"Россию не пригласили, несколько государств направили делегации низшего уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга потерпела неудачу, поскольку некоторые отказались подписать финальное заявление", — говорится в статье.

В то же время некоторые американские чиновники, которые общались с изданием, сомневаются, что саммит с участием Украины и России вообще состоится.

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президента России Владимира Путина могут пригласить на следующий Саммит мира по Украине.

21 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на втором Саммите мира может использоваться опыт Черноморской зерновой инициативы, когда Киев напрямую не взаимодействовал с Москвой.