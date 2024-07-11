Україна хоче встигнути провести другий Саміт миру з Росією до виборів у США, — Bloomberg

За даними журналістів, українська влада вважає, що президентство Дональда Трампа може поставити Україну в невигідне становище.

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Україна хоче провести другий Саміт миру за участю Росії до листопада 2024 року, коли в США відбудуться чергові вибори президента. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Ще одне президентство Трампа може поставити Україну в невигідне становище", — йдеться у матеріалі.

Саме для того, щоб мати кращу позицію під час саміту українське керівництво намагається провести його якомога швидше, поки влада у США не змінилась.

Журналісти уточнили, що цей план послідував за першим самітом, який відбувся у Швейцарії у червні 2024 та в якому взяли участь представники більш ніж 90 країн.

"Росію не запросили, кілька держав направили делегації нижчого рівня, а спроба Києва залучити на свій бік ключові країни глобального півдня зазнала невдачі, оскільки деякі відмовилися підписати фінальну заяву", — йдеться у статті.

Водночас деякі американські чиновники, які спілкувались з виданням, сумніваються, що саміт за участю України та Росії взагалі відбудеться.

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що президента Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України.

21 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на другому Саміті миру може використовуватись досвід Чорноморської зернової ініціативи, коли Київ напряму не взаємодіяв з Москвою.