Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру, — Зеленський

На думку очільника держави, Володимир Путін останнім часом занадто наляканий. Зеленський вважає, що Китай має відігравати "серйозну роль" у врегулюванні повномасштабного конфлікту.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що президента Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України, але, на його думку, він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів. Про це українські лідер сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg.

Як пише видання, якщо вдасться знайти шлях до столу переговорів, президент України не очікує найближчим часом побачити Володимира Путіна, вважаючи, що російський президент занадто наляканий, щоб приїхати, хоча він не виключає запрошення на майбутній саміт.

"Для того, щоб війна закінчилася справедливо для України та світу, спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх", — вважає він.

Зеленський додав, що Пекін має відігравати "серйозну роль" у врегулюванні конфлікту, і він має "натиснути" на Росію для припинення бойових дій.

Нагадаємо, що 2 липня у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що президент Росії Володимир Путін вважає, що зможе виграти війну на виснаження, якщо затягуватиме воєнні дії в Україні на невизначений час.

У звіті за 1 липня аналітики ISW повідомили, що РФ використовуватиме головування в Раді безпеки ООН для демонстрації сили.