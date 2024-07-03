Путін вважає, що виграє війну шляхом затягування воєнних дій на невизначений час, — ISW

За оцінками ISW, будь-які зусилля, спрямовані на те, щоб схилити Україну до передчасних переговорів з Росією, лише послаблять Київ і заохотять подальшу російську агресію в Україні та за її межами.

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що зможе виграти війну на виснаження, якщо затягуватиме воєнні дії в Україні на невизначений час. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 липня 2024 року.

"Путін, ймовірно, вважає, що Росія може затягнути війну на невизначений час і виграти війну на виснаження, якщо зможе домогтись відмови Україні в рішучій міжнародній підтримці", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, повільні, але стабільні перемоги Росії на полі бою з кінця 2023 року, підкріплюють цю оцінку Путіна і стимулюють його уникати будь-якого справжнього припинення вогню, яке б поклало край війні.

"Замороження нинішньої лінії розмежування в Україні надасть Росії оперативно і стратегічно важливу українську територію, з якої вона зможе розпочати нову агресію, маючи досвідчену армію та відновлену оборонно-промислову базу", — зазначили в ISW.

Крім того, Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах.

"Будь-які російські, західні чи інші зусилля, спрямовані на те, щоб схилити Україну до передчасних переговорів з Росією, лише послаблять Україну і заохотять подальшу російську агресію в Україні та за її межами", — пояснили аналітики.

В ISW пояснили, що прохання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню може спричинити підтримку ширшого стратегічного меседжу Кремля, який має на меті створити бажану для Росії оперативну паузу або переконати міжнародних партнерів відмовитися від України.

"За оцінками ISW, припинення вогню в Україні на нинішніх лініях навряд чи стримає подальшу російську агресію і лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України", — підкреслили в американському Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, у звіті за 1 липня аналітики ISW повідомили, що РФ використовуватиме головування в Раді безпеки ООН для демонстрації сили.

У звіті за 30 червня аналітики ISW повідомили, що Збройні сили України оточили російських окупантів біля Вовчанського Агрегатного заводу в Харківській області.