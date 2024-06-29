Від "головного ворога": Путін подарував Кім Чен Ину лімузин із деталями з Південної Кореї, — ЗМІ

За словами журналістів, у період із 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та комплектуючі на суму щонайменше 34 млн доларів для складання автомобілів і мотоциклів Aurus.

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Президент Росії Володимир Путін подарував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину лімузин Aurus, у якому є деталі з Південної Кореї. Про це пише Reuters.

За словами журналістів, розкішний седан, представлений у 2018 році, мав уособлювати внутрішню могутність Росії і зниження залежності від імпортних технологій і товарів.

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Однак, як повідомляється, митні записи показують, що компанія, яка виробляє лімузини, використовує імпортні деталі, багато з яких надходять до Росії з Південної Кореї. Цю країну Кім Чен Ин називав "головним ворогом" КНДР.

У матеріалі йдеться, що імпорт запчастин для Aurus вказує на постійну залежність Росії від західних технологій. Згідно з митними записами, у період із 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та комплектуючі на суму щонайменше 34 мільйони доларів для складання автомобілів і мотоциклів Aurus.

Повідомляється, що Росія закуповувала кузовні деталі, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже $15,5 млн у Південної Кореї. Деталі також імпортували з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС.

Видання пише, що поставки з-за кордону для Aurus продовжилися і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: з лютого 2022 року компанія імпортувала товари на суму майже 16 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в обмін на автомобіль, Кім Чен Ин подарував Володимиру Путіну гранітний портрет і пару собак. Візит Володимира Путіна до Північної Кореї був коротким, але насиченим. Виявилося, що Кім Чен Ин і російський президент обмінялися безліччю цікавих подарунків.