От "главного врага": Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин с деталями из Южной Кореи, — СМИ

По словам журналистов, в период с 2018 по 2023 год Россия импортировала оборудование и комплектующие на сумму не менее 34 млн долларов для сборки автомобилей и мотоциклов Aurus.

Related video

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну лимузин Aurus, в котором есть детали из Южной Кореи. Об этом пишет Reuters.

По словам журналистов, роскошный седан, представленный в 2018 году, должен был олицетворять внутреннее могущество России и снижение зависимости от импортных технологий и товаров.

Важно

Северная Корея вступает в войну с Украиной. Как реагировать на инженерные войска КНДР на Донбассе

Однако, как сообщается, таможенные записи показывают, что компания, производящая лимузины, использует импортные детали, многие из которых поступают в Россию из Южной Кореи. Эту страну Ким Чен Ын называл "главным врагом" КНДР.

В материале говорится, что импорт запчастей для Aurus указывает на постоянную зависимость России от западных технологий. Согласно таможенным записям, в период с 2018 по 2023 год Россия импортировала оборудование и комплектующие на сумму не менее 34 миллионов долларов для сборки автомобилей и мотоциклов Aurus.

Сообщается, что Россия закупала кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти $15,5 млн у Южной Кореи. Детали также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран ЕС.

Издание пишет, что поставки из-за рубежа для Aurus продолжились и после полномасштабного вторжения России в Украину: с февраля 2022 года компания импортировала товары на сумму почти 16 миллионов долларов.

Напомним, что в обмен на автомобиль, Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину гранитный портрет и пару собак. Визит Владимира Путина в Северную Корею был коротким, но насыщенным. Оказалось, что Ким Чен Ын и российский президент обменялись множеством интересных подарков.