Путин считает, что выиграет войну путем затягивания военных действий на неопределенное время, — ISW

По оценкам ISW, любые усилия, направленные на то, чтобы склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией, лишь ослабят Киев и поощрят дальнейшую российскую агрессию в Украине и за ее пределами.

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Президент России Владимир Путин считает, что сможет выиграть войну на истощение, если будет затягивать военные действия в Украине на неопределенное время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 2 июля 2024 года.

"Путин, вероятно, считает, что Россия может затянуть войну на неопределенное время и выиграть войну на истощение, если сможет добиться отказа Украине в решительной международной поддержке", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, медленные, но стабильные победы России на поле боя с конца 2023 года, подкрепляют эту оценку Путина и стимулируют его избегать любого настоящего прекращения огня, которое бы положило конец войне.

"Замораживание нынешней линии разграничения в Украине предоставит России оперативно и стратегически важную украинскую территорию, с которой она сможет начать новую агрессию, имея опытную армию и восстановленную оборонно-промышленную базу", — отметили в ISW.

Кроме того, Кремль ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией на российских условиях.

"Любые российские, западные или другие усилия, направленные на то, чтобы склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией, только ослабят Украину и поощрят дальнейшую российскую агрессию в Украине и за ее пределами", — пояснили аналитики.

В ISW объяснили, что просьба премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня может повлечь поддержку более широкого стратегического месседжа Кремля, который имеет целью создать желаемую для России оперативную паузу или убедить международных партнеров отказаться от Украины.

"По оценкам ISW, прекращение огня в Украине на нынешних линиях вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию и лишь предоставит России критическое время для восстановления своих сил и подготовки к будущей агрессии против Украины", — подчеркнули в американском Институте изучения войны.

Напомним, в отчете за 1 июля аналитики ISW сообщили, что РФ будет использовать председательство в Совете безопасности ООН для демонстрации силы.

В отчете за 30 июня аналитики ISW сообщили, что Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области.