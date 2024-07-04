Путина могут пригласить на следующий Саммит мира, — Зеленский

По мнению главы государства, Владимир Путин в последнее время слишком напуган. Зеленский считает, что Китай должен играть "серьезную роль" в урегулировании полномасштабного конфликта.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что президента России Владимира Путина могут пригласить на следующий Саммит мира по Украине, но, по его мнению, он "слишком напуган", чтобы сесть за стол переговоров. Об этом украинские лидер сказал в интервью изданию Bloomberg.

Как пишет издание, если удастся найти путь к столу переговоров, президент Украины не ожидает в ближайшее время увидеть Владимира Путина, считая, что российский президент слишком напуган, чтобы приехать, хотя он не исключает приглашения на предстоящий саммит.

"Для того, чтобы война закончилась справедливо для Украины и мира, совместная работа США и Китая имела бы больше всего шансов на успех", — считает он.

Зеленский добавил, что Пекин должен играть "серьезную роль" в урегулировании конфликта, и он должен "надавить" на Россию для прекращения боевых действий.

Напомним, что 2 июля в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что президент России Владимир Путин считает, что сможет выиграть войну на истощение, если будет затягивать военные действия в Украине на неопределенное время.

В отчете за 1 июля аналитики ISW сообщили, что РФ будет использовать председательство в Совете безопасности ООН для демонстрации силы.