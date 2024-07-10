Шанс вернуть Запорожскую АЭС: на каких условиях Украина может согласиться на транзит российского газа

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КАК ВЕРНУТЬ ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ТРАНЗИТ ГАЗА?

Недавно дал интервью для Украинского радио относительно предложения по транзиту азербайджанского газа. В нем пытался доказать, что это может быть очередная афера, несколько напоминающая знаменитую фирташевскую схему с "РосУкрЭнерго" с так называемым туркменским газом. Впрочем, есть и разница — там был контракт на поставку в Украину, а сейчас предлагается транзит азербайджанского газа при посредничестве Socar. Как известно, действующий контракт на транзит газа между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" завершается 31 декабря 2024 г.

Идея предложения украинской стороне, на мой взгляд, заключается в том, чтобы Socar перекупил российский газ до российско-украинской границы, а затем его транспортировал по территории Украины и поставлял уже в ЕС в качестве азербайджанского, зарабатывая на комиссионных от "Газпрома". Таким образом, "Газпром" сможет сохранить почти 50% европейского рынка от той доли рынка, которая еще за ним остается после начала Россией полномасштабной агрессии. Это критически важно для российской газовой монополии с точки зрения выживания в условиях невиданного кризиса "Газпрома".

На сегодня Азербайджан не имеет свободных ресурсов для транзита газа по территории Украины, поскольку он добывает 36 млрд товарного газа — 24 млрд идет на экспорт, 12 из 24 в ЕС, около 10 потребляет Турция, около 2 млрд куб. м — Грузия. Остальное потребляет сам Азербайджан. Азербайджанский газ транспортируется через TANAP — (Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу), а затем через Трансадриатический трубопровод — в Грецию, Албанию и Италию.

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"Одно из предложений": Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу, — Зеленский

Никаких ресурсов на сегодня Азербайджан для транзита газа по территории Украины не имеет. Также в 2027 г. Азербайджан планирует нарастить добычу газа за счет месторождения Шах-Дениз до 31 млрд куб. м и увеличить его поставки по приведенным маршрутам.

Считаю, что единственным возможным вариантом рассмотрения предложения о продлении транзита российского газа могут стать следующие условия:

вывод из Запорожской АЭС всех российских террористических военных формирований и незаконного персонала и передача ее под полный контроль Украины;

обращение заинтересованных в транзите через ООО "ОГТСУ" стран ЕС к украинскому правительству с просьбой о продолжении транзита, то есть инициатива должна исходить из стран ЕС, имеющих сложности с диверсификацией поставок газа;

перенос точки купли-продажи на российско-украинскую границу;

заключение европейскими компаниями договоров с "Газпромом" на поставку, а с ОГТСУ на транспортировку;

решение проблемы заключения технического соглашения с помощью европейской компании посредника;

ОГТСУ или любая другая украинская компания не должна иметь прямых контрактов с "Газпромом" или другими компаниями, принадлежащими российскому государству, частным российским компаниям или гражданам РФ.

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