Статистика "миролюбия" Д. Трампа и "мирных" переговоров после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Факты свидетельствуют о том, что под прикрытием "мирных" переговоров российские террористы все чаще убивают украинских мирных жителей и усиливают удары по критически важной инфраструктуре жизнеобеспечения.

За девять месяцев 2026 года в Украине погибло и было ранено больше гражданских лиц, чем за весь 2025 год. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число пострадавших увеличилось более чем вдвое.

Согласно подтвержденным данным Мониторинговой миссии ООН, в январе–сентябре:

2024 год — 1 607 погибших и 6 764 раненых;

2025 года — 1 943 погибших и 9 233 раненых;

2026 год — 2 570 погибших и 15 211 раненых.

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Итак, за два года число погибших украинских гражданских лиц увеличилось на 60%, раненых — на 125%. В целом — с 8 371 до 17 781 пострадавших, или на 112%.

Это подтвержденный минимум. Полный масштаб потерь, особенно на оккупированных территориях, остается неизвестным.

Одновременно Россия многократно увеличила использование дронов дальнего радиуса действия. По оценке Ukraine Air War Monitor, в 2024 году их было около 11 тысяч, в 2025-м — уже 54,7 тысячи. Почти пятикратное увеличение. Эти цифры включают также дроны-имитаторы, которые перегружают нашу ПВО.

Согласно отдельному последовательному ряду данных мониторинга, в январе–сентябре 2026 года было зафиксировано более 53 тысяч БПЛА дальнего радиуса действия — еще на 38% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Растут и человеческие потери от оружия дальнего действия: в 2025 году ракеты и баражирующие боеприпасы убили и ранили 5 125 гражданских лиц по сравнению с 3 100 в 2024 году. Рост составил 65%.

Основная тенденция очевидна: чем чаще звучат миролюбивые заявления из Вашингтона и Москвы, тем более смертоносной становится российская агрессия для гражданского населения. Удары по энергетике и системам жизнеобеспечения лишают людей света, воды и тепла — эти последствия статистика прямых потерь полностью не отражает.

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