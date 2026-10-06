Новая волна террора в Украине: почему она неизменно возникает после контактов между США и Россией

Наблюдается интересная тенденция. После переговоров между Белым домом и Кремлем всегда усиливается террор в отношении гражданского населения Украины.

Так было после Анкориджа, переговоров Виткоффа в Москве в декабре 2025 года. И так произошло и на этот раз — сразу после тайного визита главы ЦРУ в Москву 25 августа Ретклиффа начались непрерывные атаки по мирным объектам Киева и других городов. В последнее время к ним добавились новые комбинированные атаки на объекты энергетики и мосты через Днепр в Киеве. Случайное ли это совпадение?

У меня есть следующая гипотеза. Д. Трампу крайне необходимо сохранить республиканское большинство на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс 3 ноября. В противном случае ему грозит инициирование импичмента. Этого он очень боится и неоднократно сам об этом говорил.

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На фоне авантюры на Ближнем Востоке у республиканцев есть все шансы потерпеть сокрушительное поражение на этих промежуточных выборах. Чтобы компенсировать этот негатив, Д. Трампу крайне необходимо завершение войны в Украине, чтобы можно было преподнести "мир" своим избирателям как собственную заслугу.

Поскольку он не желает оказывать давление на В. Путина (как тогда в случае с Big Deal), происходит по взаимной договоренности принуждение Украины к капитуляции (по версии Д. Трампа — достижение мира) с одной стороны, террором против гражданского населения со стороны Кремля — и обвинением Украины в её якобы вине за рост цен на дизельное топливо в США со стороны Д. Трампа. Также Д. Трамп постоянно пытается оградить российскую нефтепереработку своими политическими заявлениями, чтобы открыть В. Путину пространство для безнаказанного террора, который он также прикрывает тезисом "Путин хочет мира". По сути, это означает, что президентом США системно продвигается лживый и плохо замаскированный нарратив — Д. Трамп и В. Путин — "голуби" мира, а война продолжается исключительно из-за Украины.

Подчеркиваю, что это лишь гипотеза, а не утверждение.

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