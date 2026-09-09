Какие "подарки" могут получить рашисты в случае продолжения ими массированных атак на украинскую энергетику и другую гражданскую инфраструктуру.

Оптимальный способ сдерживания российской агрессии, на мой взгляд, заключается в нанесении концентрированных воздушных ударов, направленных на:

Сокращение российских перерабатывающих мощностей НПЗ до 3 млн бар./сутки к 1 ноября; и до 2 млн бар. к 1 января 2027 года. Это приведет к критическому дефициту не только бензина, но и, что более важно, дизельного топлива. Полная блокада поставок нефти через Чёрное море и ограничение на 50% через Балтийское море до 1 декабря 2026 года. Ограничение на 60% авиасообщения через московские аэропорты в ближайшие недели.

Возможно, важно также нанести удар по логистическим центрам Wildberries и Ozon, но я в этом не уверен. Главное — не распылять силы дальнего действия, которых и так мало, а сосредоточить их на вышеперечисленных основных целях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Відео дня

Источник

Важно