235 задержанных авиарейсов в "Шереметьево": означает ли это, что Украина закрыла российское небо

235 задержанных рейсов в "Шереметьево" всего за одну ночь. Это много или мало? И достаточно ли этого, чтобы заявить об эффективном старте кампании по закрытию воздушного пространства над аэропортами?

Давайте разберемся.

Во вторник Зеленский предупредил авиакомпании, страховщиков и послов, что российское небо становится совершенно небезопасным. Формулировка была следующей: Украина не нападает на гражданские самолеты, но дронов там будет столько, что игнорировать это невозможно.

На следующую ночь три московских аэропорта были закрыты. Еще через сутки ограничения распространились на Сочи, Геленджик, Пензу и Саратов, а иностранные перевозчики отменили около тридцати рейсов.

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"Росавиация" ответила публикацией NOTAM об отсутствии юридической силы у украинских документов и настаивает, что транспорт работает в плановом режиме. На самом деле это не так.

Но на самом деле картина не так оптимистична, как показывают цифры. Речь не идет о закрытии неба. Закрыть чужое небо юридически невозможно. Реальная цель совсем другая — это страховой рынок. Именно страховщики должны признать риски и отметить, что военное страхование дорожает, а без страхового покрытия самолет не поднимется в воздух, независимо от бравады "Росавиации".

Но за двое суток ни один перевозчик и ни одна страховая компания не объявили о выходе из российского направления. Отмененный рейс восстанавливают на следующее утро. То есть мы наблюдаем эффект на бумаге и в СМИ, но не в экономике.

И здесь я бы предостерег от преждевременного триумфа. Хаос в аэропортах выглядит эффектно в новостях, но сам по себе он ничего не меняет, потому что россияне привыкают к нему быстрее, чем мы думаем.

Значение будет иметь только тот день, когда с рынка уйдет первый крупный страховщик. Это будет гораздо менее громкая новость, чем 235 задержанных рейсов. Но именно она будет настоящей.

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