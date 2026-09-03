"Закрытое небо" над РФ: что стоит за словами Зеленского и какую провокацию может готовить Кремль

Зеленский предупредил, что война всё больше "закрывает небо" над Россией, Путин в ответ пригрозил возможными трагедиями с самолётами, а уже на следующий день ИКАО заговорила о росте рисков для гражданской авиации и обновлении рекомендаций. Что на самом деле означало заявление украинского президента и к чему может готовиться Кремль — разбирался Фокус.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила об обновлении рекомендаций по безопасности полетов над зонами военных конфликтов. В организации предупреждают: из-за оружия дальнего действия, боевых беспилотников, работы современных систем ПВО и помех спутниковой навигации риски для гражданских самолетов в мире растут.

Об этом говорится в официальном заявлении ИКАО, обнародованном 2 сентября.

Заявление появилось фактически сразу после публичного спора между Киевом и Москвой по поводу безопасности гражданской авиации в российском воздушном пространстве.

Накануне, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война РФ всё больше "закрывает небо" над самой Россией. Речь шла о том, что из-за массового присутствия беспилотников и работы российской противовоздушной обороны полеты гражданских самолетов становятся более опасными.

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На это Путин отреагировал обвинениями в "государственном терроризме" и пригрозил ответными мерами в случае трагедий с самолетами над Россией.

На этом фоне ИКАО уже на следующий день отдельно обратила внимание на те же риски, с которыми сегодня сталкивается гражданская авиация в районах военных конфликтов.

В организации отметили, что современная война больше не ограничивается непосредственной линией фронта. Дальнобойные ракеты, боевые дроны, средства радиоэлектронной борьбы, помехи сигналам GNSS и работа современных систем ПВО могут создавать угрозу для гражданских самолетов в сотнях километров от зоны активных боевых действий.

Именно поэтому ИКАО обновляет два ключевых документа — руководство по мерам безопасности при ведении военных действий и руководство по оценке рисков для гражданских самолетов, выполняющих рейсы над зонами конфликтов или вблизи них.

Кроме того, организация призвала государства оперативнее обмениваться информацией о военных угрозах, укрепить механизмы оценки рисков и наладить более тесную координацию между военными и гражданскими структурами.

Отдельно ИКАО подчеркивает опасность ошибочной идентификации пассажирского самолета в качестве военной цели — риск, который резко возрастает, когда в одном воздушном пространстве одновременно находятся гражданские самолеты, ударные беспилотники и действуют системы ПВО.

По сути, речь идет о том, что даже формально открытое небо не обязательно является безопасным, если государство не может гарантировать нормальную координацию между военными и гражданскими службами и своевременно закрывать опасные для полетов районы.

Закрытое небо над Россией: что на самом деле стоит за заявлением Зеленского

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, говоря о фактическом "закрытии неба" над Россией, Зеленский прежде всего имел в виду, что территория РФ и в дальнейшем будет подвергаться ударам украинских беспилотников.

"Российская Федерация окажется под ударами украинских беспилотников. Это во-первых. И ещё один момент — статья 51 Устава ООН, в которой чётко говорится, что государство имеет право на самооборону в случае вторжения со стороны агрессора. То есть у нас есть все законные основания — юридические и моральные", — говорит эксперт Фокусу.

Снегирев обращает внимание и на случаи, когда угрозу для гражданской авиации создавала именно работа российской противовоздушной обороны.

"Два примера. Azerbaijan Airlines — когда азербайджанский самолёт был сбит российской системой ПВО, в частности "Панцирь-С". Россияне признали тот факт, что на момент украинской атаки беспилотников работала российская система ПВО, но попали в гражданское судно. Погибли 38 человек. То есть это яркий пример того, что именно российская ПВО, а не украинские беспилотники, представляет особую угрозу для международных авиаперевозчиков", — отмечает Снегирев.

По его мнению, именно в этом контексте следует рассматривать и тот факт, что украинская сторона заранее предупредила международные авиационные структуры о возможных рисках.

"У нас, во-первых, есть юридическое право. Что касается воздушного пространства — существуют международные протоколы ИКАО. Почему украинская сторона предупредила ИКАО о расширении масштабов атак на территории России? И в-третьих — российская система ПВО уже создавала подобные прецеденты", — продолжает эксперт.

В качестве ещё одного примера он приводит инцидент, произошедший в Московской области весной 2026 года.

"20 марта 2026 года в небе над Московской областью российской системой ПВО, опять же "Панцирь-С", был сбит легкомоторный самолёт, в результате чего погибли уже двое граждан Российской Федерации. То есть эти примеры свидетельствуют именно о тех рисках, на которых стоит сделать акцент", — отмечает Снегирев.

По его мнению, поэтому утверждение российской стороны о том, что именно слова Зеленского якобы создают угрозу для международных авиаперевозчиков, может преследовать и иную цель.

Провокация с гражданским самолетом: к чему может готовиться Россия

Снегирев предполагает, что резкая реакция Кремля может быть частью подготовки информационной почвы для возможной российской провокации.

"По оперативным данным, российские спецслужбы готовят операцию под чужим флагом. Речь идет о возможном уничтожении гражданского самолета, но с использованием украинских трофейных беспилотников", — говорит эксперт.

По его словам, в таком сценарии речь идет не о нападении Украины на гражданскую авиацию, а о возможном использовании Россией трофейных украинских БПЛА для создания нужного Москве прецедента.

"Речь идет не об атаках на территории, а о возможности использования ударных беспилотников — трофейных — в момент создания прецедента, чтобы обвинить украинскую сторону в терроризме и нарушении правил и норм ведения войны. То есть будут использовать заявление украинского президента", — поясняет Снегирев.

Он подчеркивает, что следует с особой внимательностью относиться к возможным инцидентам с самолетами международных авиакомпаний непосредственно над территорией РФ.

"Поэтому, если будут подобные прецеденты, а именно атаки на гражданские суда международных авиаперевозчиков с использованием якобы украинских БПЛА на территории РФ, то речь может идти об операции под чужим флагом. То есть о провокации российских спецслужб, цель которой — обвинить Украину в нарушении правил и норм, изменить информационную повестку дня и представить себя уже в роли жертвы, а не агрессора", — отмечает эксперт.

Именно возможность реализации такого сценария Снегирев называет одной из главных опасностей.

"Вот в чем заключается опасность возможной реализации этого сценария. Поэтому нужно предоставлять информацию на упреждение", — заключает он.

Ранее Фокус уже анализировал заявления Путина после саммита ШОС. Тогда он не только пригрозил новыми ударами по украинской энергетике, но и назвал слова Зеленского об опасности российского неба "заявлением о государственном терроризме". Эксперты расценивали такую риторику как попытку оказать давление на Украину и западных партнеров и одновременно как игру на внутреннюю российскую аудиторию.

Кроме того, Фокус писал, что Россия в преддверии отопительного сезона систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре отдельных городов. После серьезных разрушений Херсонской ТЭЦ под удар попала и Одесская ТЭЦ. Эксперт предупреждал, что сценарий локального энергетического кризиса может повториться, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Сумах и других прифронтовых городах.