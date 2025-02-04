Самолет Azerbaijan Airlines сбил ЗРК "Панцирь-С", у Азербайджана появились факты, — СМИ

По словам источников Reuters, Баку имеет фрагменты ракеты системы ПВО, которую извлекли из самолета Embraer E190. Впервые азербайджанская сторона заявила о наличии доказательств вины России.

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Азербайджан получил доказательства, что его самолет в Казахстане сбил российский ЗРК "Панцирь-С". Об этом сообщили источники агентства Reuters в правительстве Азербайджана.

Предварительный отчет Министерства транспорта Казахстана опубликовали в соответствии с правилами международной гражданской авиации, призванными извлечь уроки для предотвращения будущих аварий, а не возлагать вину или ответственность, сообщило агентство.

Министерство транспорта Азербайджана заявило, что самолет был полностью пригоден к полетам, но получил повреждения из-за воздействия "внешних предметов".

Сформулирован отчет осторожно, в нем не уточнялась причина серьезных повреждений самолета. Азербайджанская сторона, в свою очередь, располагает фрагментом ракеты "Панцирь-С", извлеченной из самолета и идентифицированной международной экспертизой, заявил источник.

Это был первый случай, когда источник в правительстве Баку заявил о наличии физических доказательств того, что Россия сбила самолет. Российские чиновники не комментировали данную информацию.

Россия заявляет о проведении собственного расследования опытными экспертами. Москва якобы принимает меры для установления причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, Министерство транспорта Казахстана представило отчет о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines. Металлические элементы прямоугольной формы угодили в судно в момент его нахождения в воздухе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от Москвы официальных извинений и компенсации за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний".