Літак Azerbaijan Airlines збив ЗРК "Панцир-С", у Азербайджана з'явилися факти, — ЗМІ

За словами джерел Reuters, Баку має фрагменти ракети системи ППО, яку витягли з літака Embraer E190. Уперше азербайджанська сторона заявила про наявність доказів провини Росії.

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Азербайджан отримав докази, що його літак у Казахстані збив російський ЗРК "Панцир-С". Про це повідомили джерела агентства Reuters в уряді Азербайджану.

Попередній звіт Міністерства транспорту Казахстану опублікували відповідно до правил міжнародної цивільної авіації, покликаних засвоїти уроки для запобігання майбутнім аваріям, а не покладати провину або відповідальність, повідомило агентство.

Міністерство транспорту Азербайджану заявило, що літак був повністю придатний до польотів, але зазнав пошкоджень через вплив "зовнішніх предметів".

Сформульовано звіт обережно, в ньому не уточнювалася причина серйозних пошкоджень літака. Азербайджанська сторона, зі свого боку, має у своєму розпорядженні фрагмент ракети "Панцир-С", витягнутої з літака та ідентифікованої міжнародною експертизою, заявило джерело.

Це був перший випадок, коли джерело в уряді Баку заявило про наявність фізичних доказів того, що Росія збила літак. Російські чиновники не коментували цю інформацію.

Росія заявляє про проведення власного розслідування досвідченими експертами. Москва нібито вживає заходів для встановлення причин та обставин інциденту.

Нагадаємо, Міністерство транспорту Казахстану представило звіт про катастрофу літака Azerbaijan Airlines. Металеві елементи прямокутної форми влучили в судно в момент його перебування в повітрі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагав від Москви офіційних вибачень і компенсації за трагедію з літаком "Азербайджанських авіаліній".