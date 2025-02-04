Катастрофа літака Azerbaijan Airlines в Актау: судно пошкодили ще до аварії, — звіт

Літак Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines пошкодили металеві частинки, схожі з вражаючими елементами ракети ППО. Осколки направили на експертизу, влада Казахстану утримується від висновків.

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Пасажирський літак Embraer E190 державіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) зазнав зовнішніх пошкоджень до катастрофи, під час перебування в небі над Чечнею. Про це йдеться в попередній доповіді Міністерства транспорту Казахстану.

Embraer E190 зазнав пошкоджень від зовнішніх об'єктів, які проникли в компоненти повітряного судна. Пошкодження помічені на лівому крилі, лівому двигуні та інших компонентах літака.

Embraer E190 отримав пошкодження від зовнішніх об'єктів

У районі кіля і стабілізатора фахівці знайшли багато сторонніх предметів, частина ушкоджень були чіткої прямокутної форми і схожі з вражаючими елементами ракети ППО.

У районі кіля і стабілізатора фахівці знайшли багато сторонніх предметів

Осколки витягли і направили на додаткову експертизу. Влада Казахстану не дає висновків з представлених даних.

У звіті можна побачити фрагменти діалогів пілотів із диспетчерами і всередині кабіни. З документів випливає, що над Грозним у літака перестали працювати датчики GPS. Це може бути пов'язано з роботою систем радіоелектронної боротьби армії Росії.

Пілотам дозволили сісти на посадку в Грозному, але вони не змогли посадити літак AZAL. Бортові самописці зафіксували "звуковий удар" і початок розгерметизації кабіни.

Пілоти хотіли вести літак на рознотязі двигунів, але не витримували висоту і напрямок. Вони намагалися приземлитися в Мінеральних Водах, Баку або Махачкалі, але метеодані не давали змоги цього зробити і тоді вони вирішили попрямувати в Актау.

Россі пишуть, що диспетчери нібито попереджали пілотів Embraer E190 про введення плану "Ковер" у Грозному. Але в документі Мінтрансу Казахстану сказано, що диспетчер у Ростові-на-Дону повідомляв колег в інших містах про введення плану вже після відльоту судна від Грозного на Баку.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначав, що Росія повинна була визнати свою провину і вибачитися перед його країною за інцидент з азербайджанським літаком Embraer-190.

В Азербайджані зменшили тривалість перебування громадян РФ з 1 січня 2025 року. Це стало відповіддю за трагедію з літаком "Азербайджанських авіаліній".