Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Актау: судно повредили еще до крушения, – отчет
Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines повредили металлические частицы, схожие с поражающими элементами ракеты ПВО. Осколки направили на экспертизу, власти Казахстана воздерживаются от выводов.
Пассажирский самолет Embraer E190 госавиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) получил внешние повреждения до катастрофы, во время нахождения в небе над Чечней. Об этом говорится в предварительном докладе Министерства транспорта Казахстана.
Embraer E190 получил повреждения от внешних объектов, проникших в компоненты воздушного судна. Повреждения замечены на левом крыле, левом двигателе и других компонентах самолета.
В районе киля и стабилизатора специалисты нашли много посторонних предметов, часть повреждений были четкой прямоугольной формы и схожи с поражающими элементами ракеты ПВО.
Осколки извлекли и направили на дополнительную экспертизу. Власти Казахстана не дают выводов из представленных данных.
В отчете можно увидеть фрагменты диалогов пилотов с диспетчерами и внутри кабины. Из документов следует, что над Грозным у самолета перестали работать датчики GPS. Это может быть связано с работой систем радиоэлектронной борьбы армии России.
Пилотам разрешили сесть на посадку в Грозном, но они не смогли посадить самолет AZAL. Бортовые самописцы зафиксировали "звуковой удар" и начало разгерметизации кабины.
Пилоты хотели вести самолет на разнотяге двигателей, но не выдерживали высоту и направление. Они пытались приземлиться в Минеральных Водах, Баку или Махачкале, но метеоданные не позволяли этого сделать и тогда они решили направиться в Актау.
Росси пишут, что диспетчеры якобы предупреждали пилотов Embraer E190 о введении плана "Ковер" в Грозном. Но в документе Минтранса Казахстана сказано, что диспетчер в Ростове-на-Дону сообщал коллегам в других городах о введении плана уже после отлета судна от Грозного на Баку.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что Россия должна была признать свою вину и извиниться перед его страной за инцидент с азербайджанским самолетом Embraer-190.
В Азербайджане уменьшили длительность пребывания граждан РФ с 1 января 2025 года. Это стало ответом за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний".