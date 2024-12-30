Алиев против Путина: как Баку давит на Кремль после сбивания РФ азербайджанского самолета

Ильхам Алиев заявляет, что сбитый над территорией РФ самолет Azerbaijani Airlines был обстрелян с земли. Каким образом после резонансного воздушного инцидента могут измениться взаимоотношения Баку и Москвы с одной стороны и Украины и Азербайджана — с другой, выяснял Фокус.

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Ильхам Алиев, попутно акцентировав, что самолет был сбит не намеренно, отметил, что признать свою вину, извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности — это меры и шаги, которые необходимо было немедленно сделать России. "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме абсурдных версий", — констатировал Алиев. Он также призвал Россию наказать виновных в крушении самолета и добавил, что Москва должна выплатить компенсации азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

В результате аварии Embraer 190 погибли 38 человек Фото: Getty Images

Окончательная причина авиакатастрофы будет известна после исследования черных ящиков, подчеркнул Ильхам Алиев. Однако, по его словам, начальные версии были достаточно обоснованы и опираются на то, что судно получило "повреждения извне на территории России".

Как известно, Путин на днях во время телефонного разговора с Алиевым попросил прощения что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал. В воскресенье, 29 декабря, глава Кремля второй раз с момента инцидента позвонил Ильхаму Алиеву. Между тем детали по содержанию этой беседы стороны не обнародуют.

Между тем в субботу, 28 декабря, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана, по факту которого заявил следующее: "Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения в связи с авиакатастрофой. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности, пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО. Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь".

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал неподалеку от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Окончательная причина авиакатастрофы будет известна после исследования черных ящиков, подчеркнул Ильхам Алиев Фото: Getty Images Окончательная причина авиакатастрофы будет известна после исследования черных ящиков, подчеркнул Ильхам Алиев Фото: Getty Images Окончательная причина авиакатастрофы будет известна после исследования черных ящиков, подчеркнул Ильхам Алиев Фото: Getty Images

Каким образом Алиев поставил Путина на растяжку

Подчеркнув, что Ильхам Алиев является "достаточно самодостаточным и умелым политиком", политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом отмечает: "За двадцать лет Алиев системно модернизировал страну, решил проблему деоккупации своей территории и поставил себя так, что Путин теперь вынужден по несколько раз звонить, чтобы извиняться. Это еще раз опровергает распространенные утверждения о том, что Алиев, мол, целиком и полностью слился с Россией в экстазе содружества. В данном случае мы имеем черно-белое представление мира, поскольку на самом деле господин Алиев достаточно удачно маневрирует: выстраивает отношения с Китаем и одновременно усиливает их с РФ в тех направлениях, где ему выгодно. А в истории со сбиванием самолета, где зацепились его интересы и встал вопрос авторитета, Алиев пошел в открытое наступление и, как мы видим по реакции Кремля, это наступление является эффективным".

Выразив убеждение в том, что президент Азербайджана поставил Путина на сложную растяжку, эксперт добавил: "Алиев требует не просто признания вины и извинений, но и выплаты компенсаций расходов, чего Россия никогда в жизни не делала. То есть, демонстрируя силу в диалоге с РФ, Алиев в том числе повышает свой авторитет на Кавказе и у него есть все шансы дожать Россию".

Эксперт: "В Кремле теперь бегают, мечутся, не зная, что делать и за что хвататься" Фото: Getty Images

Сам только факт "беспрецедентной суеты" со стороны Путина вокруг истории с азербайджанским бортом, констатирует Тарас Загородний, является свидетельством того, "насколько сегодня ослабла Россия". "Я думаю, что многие в мире смотрят на это и делают соответствующие выводы. К примеру, Трамп может позвонить в Китай и сказать: "И вот не надо мне теперь рассказывать о том, что вы не можете надавить на россиян, чтобы они делали все то, что я им говорю". Между тем, для Украины эта история, в частности, тактика Алиева, является наглядным примером того, как выстраивать геополитические отношения и получать из этого существенные выгоды", — отмечает политолог. Отдельно он акцентирует на том, что Баку, "не крича об этом с каждого утюга", последовательно помогает Украине в ее войне с РФ: "Например, насколько мне известно, достаточно много, скажем так, чрезвычайно чувствительных товаров поставляется именно через Азербайджан".

В общем, линия, которую демонстрирует Алиев после сбития над Россией самолета, по мнению Тараса Загороднего, является "ярким примером для всего мира того, как небольшая и неядерная страна может разговаривать со страной, которая еще вчера называла себя сверхдержавой".

"Алиев поймал РФ, так сказать, на противоходе. То есть, президент Азербайджана, понимая чувствительность любимого проекта Путина — Чечни, продемонстрировал решительность и в Кремле теперь бегают, мечутся, не зная, что делать и за что хвататься", — заключает Тарас Загородний.

Какую игру ведет с Путиным президент Азербайджана

В свою очередь политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Бытует мнение, что определенное влияние на решительную позицию Алиева после недавнего инцидента с самолетом имел Эрдоган, но я думаю, что это преувеличение, которое на самом деле не соответствует действительности. Алиев систематически в общении с Кремлем показывает свою непосредственную субъектность. Сейчас мы также видим аналогичное поведение, когда де-факто он публично демонстрирует свое недовольство уровнем извинений со стороны Путина. Путин в результате был вынужден несколько раз ему звонить и обсуждать данный вопрос".

Ильхам Алиев, по мнению политолога, достаточно дипломатично, но "жестко, открыто и четко" выдвигает свои требования Кремлю, "которые должны быть поддержаны абсолютно всеми цивилизованными странами мира".

Ильхам Алиев: "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме абсурдных версий" Фото: Getty Images

"Москва, не признавая свою причастность к инциденту, в очередной раз продемонстрировала, что для нее человеческие жизни — ничто, при том, что Азербайджан занимает очень серьезную позицию с точки зрения слома международной изоляции вокруг Кремля", — резюмирует Игорь Чаленко.

Констатировав, что Алиев уже неоднократно "указывал Путину на его место", эксперт вспомнил кейс Карабаха и Армении, когда главе Кремля пришлось отступить от поддержки своего союзника по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), "целиком и полностью провалив армянский трек". Нынешнюю же ситуацию эксперт считает очередной демонстрацией геополитической слабости руководства РФ.

Эксперт выражает сомнение относительно того, что Баку после инцидента со сбитым над РФ самолетом, будет отступать от занятой в российско-украинской войне позиции, которая заключается в официальном предоставлении Киеву исключительно гуманитарной и энергетической поддержки, а неофициальном — в том числе, военной. Между тем, Игорь Чаленко предполагает, что Азербайджан может уменьшить пространство для маневров Кремля, в частности, окончательно отказавшись под вывеской азербайджанского помогать РФ в транспортировке Украиной ее газа в Европу. Параллельно с этим, прогнозирует эксперт, официальный Баку будет тщательно прорабатывать экономические проекты, которые будут прямо конкурировать с позицией Москвы в регионе.