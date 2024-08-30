Что означает договоренность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Газпрома для Украины? Фокус внимательно исследовал тему, ведь есть угроза того, что под "наклейкой" азербайджанского через Украину в Европу пойдет российский газ.

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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и российский монополист Газпром намерены расширить многостороннее стратегическое партнерство. Соответствующее соглашение подписали во время визита главы Кремля Владимира Путина в Азербайджан, сообщает Azertag. Баку предложил Киеву и ЕС поставлять природный газ в Европу через украинскую газотранспортную систему. Впрочем, в конце 2024 года заканчивается пятилетний срок контракта с Россией, который государственная НАК "Нафтогаз Украины" подписала с Газпромом в 2019 году. Что будет дальше? И следует ли соглашаться на предложение Азербайджана.

"Мы поможем, если сможем": что не так с азербайджанским газом через Украину в ЕС

Как сообщает Bloomberg, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина и Европейский Союз обратились к Баку с просьбой поставлять природный газ в Европу через Украину после окончания действующего контракта с Россией.

"Продолжаются переговоры с властями в Украине и ЕС, а также с Россией, и все стороны, кажется, заинтересованы в продолжении поставок", сообщил Алиев на конференции в субботу в городе Шуша. "Мы поможем, если сможем. Я думаю, что можно продлить это соглашение", — сказал он".

Он отметил, что в случае остановки поставок российского газа через Украину, Австрия и Словакия, получат "серьезные проблемы", ведь им придется переплачивать "сотни и сотни миллионов" для закупки газа из других источников.

Компания Азербайджана SOCAR и российский Газпром намерены расширить стратегическое партнерство Фото: Из открытых источников

В то же время Алиев из-за, как он сказал, ложных обвинений в реэкспорте российского газа, старается быть "осторожным".

Президент заявил, что добыча газа в его стране должна увеличиться благодаря новым и действующим проектам на Каспийском море.

Что касается сотрудничества SOCAR и Газпрома, то их проект "Север-Юг" и подписание в сентябре 2024 года программы комплексного научно-технического сотрудничества, по заявлению председателя правления Газпрома Алексея Миллера, должно "расширить многостороннее стратегическое партнерство".

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SOCAR в Украине: что известно о компании

В Украине работает SOCAR Energy Ukraine — дочерняя компания азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR с 2008-го. В 2010 году компания начала развивать собственную сеть автозаправочных комплексов премиум-класса.

Кроме Украины, у SOCAR имеется значительное количество автозаправочных станций в Грузии, Румынии и Швейцарии.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и российский монополист Газпром намерены расширить многостороннее стратегическое партнерство

На фоне того, что Украина полностью разрывает все связи с российским Газпромом, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов ранее отмечал, что компания SOCAR может стать поставщиком газа для Украины.

"Инициатива поступила от азербайджанской стороны. Контракт с "Газпромом" подходит к концу в этом году. Мы не намерены его продлевать во время войны. Далее возможны два сценария — либо полная остановка, либо модель альтернативных поставщиков и собственников, которая обеспечит определенные объемы доставки для клиентов в ЕС", — сказал Алексей Чернышов.

В то же время он отметил, что, несмотря на отсутствие общей границы с Азербайджаном, газ все равно будет поступать через территорию России, а для Украины является принципиальной невозможность сотрудничества с Газпромом в любом виде.

Компания SOCAR может стать поставщиком газа для Украины Фото: УНИАН

Газ имеет значение: за кого играет Азербайджан?

Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар по просьбе Фокуса прокомментировал ситуацию с Баку, Москвой и газом через Украину. По его словам, пока продолжаются переговоры, однозначного ответа, будет ли такое соглашение, нет.

"Понятно, что это, если состоится, будет коммерческая сделка. Оно не станет публично доступным. А на основе этих договоренностей, очевидно, SOCAR будет обращаться к украинской стороне со своими предложениями. Будут ли они сформулированы Газпромом и SOCAR совместно? Однако, на эти предложения не следует соглашаться. По одной простой причине: в условиях войны мы не должны способствовать агрессору получать дополнительные доходы в бюджет войны, поскольку газ, который может идти транзитом через территорию Украины после окончания срока действия действующего соглашения Нафтогаза и Газпрома, то есть с начала 2025 года. В любом случае, этот газ будет российским, "газпромовским". На нем будет стоять отметка, что этот газ азербайджанский, однако скорее для маскировки", — отметил Гончар.

По самому простому расчету, Газпром на этой сделке заработает в десятикратном размере, чем получит Украина в качестве платы за транзит

По самому простому расчету, Газпром на этой сделке заработает в десятикратном размере, чем получит Украина в качестве платы за транзит. Поэтому такая диспропорция свидетельствует о том, что не стоит идти на подобные сделки. Более того, это все маскируется пометками "Газпрома здесь нет" и якобы отношениями между двумя коммерческими субъектами из двух дружественных, на бумаге, стран: Украиной и Азербайджаном.

"Это лишь словесная поволока", — сказал эксперт.

В целом, по мнению эксперта, Азербайджан находится сейчас не в дружественной компании к Украине. И красноречиво свидетельствуют об этом соответствующие документы о стратегическом партнерстве Азербайджана с Россией, а также с Китаем, которые были недавно подписаны.

"Китай, по сути, выступает основным спонсором российской агрессии против Украины. Восстанавливаются отношения с Ираном после президентских выборов в контексте совместного проекта "Север-Юг-Россия-Азербайджан-Иран", — пояснил специалист.

Не следует забывать и о партнерстве с Турцией, позиция которой относительно российской агрессии против Украины является двусмысленной. Ведь Турция — одна из тех стран, которые не поддерживают санкции против России, и которые в основном способствуют обходу этих санкций.

"Поэтому компания, в которой находится Азербайджан, а именно, Россия-Китай-Турция-Иран — не дружественная конфигурация для Украины. Соответственно, не стоит иметь дело с субъектом хозяйствования из такой страны. Поскольку здесь речь идет не об интересах Украины", — пояснил Гончар.

Турция — одна из тех стран, которые не поддерживают санкции против России

Какими могут быть условия Украины в соглашении с Азербайджаном

По словам Михаила Гончара, "дикое желание" Азербайджана и Газпрома продавать российский газ на европейском рынке Украина может "охладить" определенными условиями, одним из которых должно быть освобождение российскими оккупантами захваченной Запорожской АЭС и Энергодара и передача под контроль украинской стороны, то есть НАЭК "Энергоатом".

"Однако понятно, что и Баку не в силах повлиять на Москву, и Москва не пойдет на подобные сделки. Поэтому, вся эта задумка с соглашением о транзите газа через Украину — бесперспективна и вредна для интересов нашего государства", — высказал мнение Михаил Гончар.

Эксперт назвал возможные условия Украины в соглашении с Азербайджаном

"Троянские кони" Кремля: нуждается ли ЕС в российском газе

Отметим, что Европейский союз решил вопрос диверсификации. Конечно, там есть страны, которые не отказались от российского газа, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

"Это троянские кони Кремля. Но они не являются Европейским союзом, как таковым. Часто именно пропаганда Баку подает это как потребность Европы в азербайджанском газе. Если Азербайджан хочет увеличивать объемы, он может развивать транспортную систему, построенную совместно с Турцией, и развитие которой, кстати, является приоритетом для Баку", — сказал Гончар.

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Тем временем украинцы призывают бойкотировать заправки SOCAR из-за договоренностей с Газпромом. Военные, общественные активисты и правоохранители негативно отреагировали на начало сотрудничества РФ и Азербайджана.

Михаил Гончар соглашается, что такая реакция украинцев является предсказуемой. В то же время не советует преувеличивать значение и роль сети премиум-заправок SOCAR для украинского топливного рынка, ведь она довольно небольшая.

"Каждый заботится о своей репутации на том рынке, на котором работает. Конечно, если компания действует в интересах РФ, а именно Газпрома, то стоит ли тогда рассчитывать ей на то, что к ней будут лояльно относиться, с учетом того, кто является агрессором. Это абсолютно верная реакция наших потребителей и операторов топливного рынка, ведь классифицируется как содействие агрессору. Я считаю, что заменить SOCAR на какую-то национальную сеть — не станет проблемой", — добавил Гончар.