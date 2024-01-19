Россия зашаталась. Пять признаков внутреннего ослабления империи Путина

Related video

Сначала губернатор СПб Беглов, а затем и вождь РФ Путин обновили страшилку для росграждан – гендерно нейтральные туалеты. Беглов на голубом глазу заявил, что росармия видела их в захваченных районах Донбасса, поэтому и воюет.

Шокирующая правда в том, что и в Украине, и в России в школах действительно есть гендерно нейтральные туалеты – для учителей.

В остальном — это оголтелая дичь, которую толкают в эфир, чтобы население РФ, выходя из постпраздничного похмелья, не успело задуматься о текущей ситуации.

А ситуация такова.

Волна аварий в системе ЖКХ десятков городов. Что освежило тему реального состояния отрасли (износ, местами – на грани коллапса). Попытка властей сбросить вину на стрелочников спровоцировала петиции в их защиту. Обещания масштабно вложиться в обновление сетей столкнулись с вопросами – а есть ли деньги? А стоит ли в такой ситуации вкладываться в "новые территории" за счет убитых "старых"? "Инцидент" с уникальным самолетом дальней разведки и летающим командным пунктом. Несмотря на попытки Кремля списать все на ошибку росПВО, по России несется тревога, что украинская армия в очередной раз получила возможности, которых раньше не имела. Что приводит часть росграждан к умозаключению: если украинцы серьезно прижали флот на воде, а сейчас начали доставать авиацию в небе над Азовским морем, то в перспективе маячит осложнение ситуации и на земле. Сначала на Херсонщине, затем и в Крыму… Авария на Нижегородском НПЗ "Лукойла" (5% переработки российской нефти). Компания вдвое снизила производство бензина. Починить обещают к марту. Сразу была организована волна комментариев, что цены на бензин не вырастут, есть чем маневрировать внутри и закроют часть экспорта. Однако параллельно пошла лавина других оценок: НПЗ стал первой крупной жертвой санкций. В декабре на этом же заводе слегка горела одна из установок, ее удалось перезапустить на меньшей мощности. Теперь вот серьезная поломка. Во всех деловых изданиях один сигнал – заменить оборудование на китайское не получится, кустарно чинить самим – не выход. И прогноз – это первая ласточка, дальше будет хуже. Массовые протесты в Башкирии из-за суда над одним из местных активистов – Фаилем Алсыновым. Якобы в одном из своих выступлений на башкирском языке он негативно отозвался о жителях Кавказа, Центральной Азии и армянах. За что получил 4 года колонии, ибо "разжигал межнациональную рознь" (Алсынов утверждает, что его слова неверно перевели). Выходит, что штурмовать толпой аэропорт для расправы над евреями в Дагестане – это местный ненаказуемый колорит, а защищать природу родного края и говорить на родном языке в Башкирии – это рознь. В итоге несколько тысяч человек (называют цифру 5 тыс.) вышли на протест к суду, закончилось стычками с полицией и задержаниями. Вишенка на торте – участники "СВО" из Башкирии высказались в поддержку Алсынова. И вот тут интересно. Согласно данным группы "Информационное сопротивление", публично зафиксированные потери Башкортостана в ходе нападения на Украину на 30% выше, чем в Татарстане. При одинаковом по численности населении. Это результат неуемного рвения местного фюрера Радия Хабирова, который активно отправляет земляков на смерть. После значительных потерь в Дагестане, недовольство которыми наложилось на раздражение местных жителей из-за регулярных блекаутов, росвласти радикально снизили отправку дагестанцев на фронт. Это – плохой пример для других регионов. И одновременно подсказка людям, что нужно делать. Власть боится протестов, потому что не хватит сил их давить. Т.е., и ресурсы по мобилизации у них не такие безграничные, как они всех убеждают. Постепенное ужесточение риторики жен мобилизованных. Которые публично задают вопрос: зэков, имевших многолетние сроки за тяжкие преступления, отпускают через 6 месяцев службы, а мобилизованных россиян забрали бессрочно. Женские протесты – это самое страшное, что может быть. Пока они очень локальны и не представляют прямой угрозы. Угрозу представляет тенденция. На ее гашение Кремлю понадобятся ресурсы.

Итого.

Это не означает, что РФ завтра развалится или что-то такое. Это показатель, что внутри России в разных сферах растет напряжение. Срывы и коллапсы будут случаться чаще.

В комплексе это создает плохой фон для продления Путина в марте. У них нет хороших новостей. На результат это не повлияет, но атмосфера будет ухудшаться.

Именно поэтому Кремль с таким остервенением гонит сигнал, что Россия до ужаса сильна, а Украина завтра рассыпется. Им кровь из носу нужно поддерживать этот миф, потому что иначе начнутся брожения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.

Важно