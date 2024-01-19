Росія захиталася. П'ять ознак внутрішнього ослаблення імперії Путіна

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Спочатку губернатор СПб Бєглов, а потім і вождь РФ Путін оголосили страшилку для росгромадян — гендерно нейтральні туалети. Бєглов "на блакитному оці" заявив, що росармія бачила їх у захоплених районах Донбасу, тому й воює.

Шокуюча правда в тому, що і в Україні, і в Росії в школах дійсно є гендерно нейтральні туалети — для вчителів.

В іншому — це оскаженіла дичина, яку штовхають в ефір, щоб населення РФ, виходячи з післясвяткового похмілля, не встигло замислитися над поточною ситуацією.

А ситуація така.

Хвиля аварій у системі ЖКГ десятків міст. Що освіжило тему реального стану галузі (зношеність, місцями — на межі колапсу). Спроба влади скинути провину на стрілочників спровокувала петиції на їхній захист. Обіцянки масштабно вкластися в оновлення мереж зіткнулися з питаннями — а чи є гроші? А чи варто в такій ситуації вкладатися в "нові території" за рахунок убитих "старих"? "Інцидент" з унікальним літаком дальньої розвідки і літаючим командним пунктом. Незважаючи на спроби Кремля списати все на помилку росППО, Росією лине тривога, що українська армія вкотре отримала можливості, яких раніше не мала. Що приводить частину росгромадян до умовиводу: якщо українці серйозно притиснули флот на воді, а зараз почали діставати авіацію в небі над Азовським морем, то в перспективі маячить ускладнення ситуації і на землі. Спочатку на Херсонщині, потім і в Криму... Аварія на Нижегородському НПЗ "Лукойла" (5% переробки російської нафти). Компанія вдвічі знизила виробництво бензину. Полагодити обіцяють до березня. Одразу було організовано хвилю коментарів, що ціни на бензин не зростуть, є чим маневрувати всередині і закриють частину експорту. Однак паралельно пішла лавина інших оцінок: НПЗ став першою великою жертвою санкцій. У грудні на цьому ж заводі злегка горіла одна з установок, її вдалося перезапустити на меншій потужності. Тепер ось серйозна поломка. У всіх ділових виданнях один сигнал — замінити обладнання на китайське не вийде, кустарно лагодити самим — не вихід. І прогноз — це перша ластівка, далі буде гірше. Масові протести в Башкирії через суд над одним із місцевих активістів — Фаїлем Алсиновим. Нібито в одному зі своїх виступів башкирською мовою він негативно відгукнувся про жителів Кавказу, Центральної Азії та вірмен. За що отримав 4 роки колонії, бо "розпалював міжнаціональну ворожнечу" (Алсинов стверджує, що його слова неправильно переклали). Виходить, що штурмувати натовпом аеропорт для розправи над євреями в Дагестані — це місцевий непокараний колорит, а захищати природу рідного краю і говорити рідною мовою в Башкирії — це ворожнеча. У підсумку кілька тисяч людей (називають цифру 5 тис.) вийшли на протест до суду, закінчилося сутичками з поліцією і затриманнями. Вишенька на торті — учасники "СВО" з Башкирії висловилися на підтримку Алсинова. І ось тут цікаво. Згідно з даними групи "Інформаційний спротив", публічно зафіксовані втрати Башкортостану під час нападу на Україну на 30% вищі, ніж у Татарстані. При однаковому за чисельністю населенні. Це результат невгамовного завзяття місцевого фюрера Радія Хабірова, який активно відправляє земляків на смерть. Після значних втрат у Дагестані, невдоволення якими наклалося на роздратування місцевих жителів через регулярні блекаути, росвлада радикально знизила відправку дагестанців на фронт. Це — поганий приклад для інших регіонів. І водночас підказка людям, що потрібно робити. Влада боїться протестів, тому що не вистачить сил їх тиснути. Тобто, і ресурси з мобілізації у них не такі безмежні, як вони всіх переконують. Поступове посилення риторики дружин мобілізованих. Які публічно ставлять запитання: зеків, які мали багаторічні терміни за тяжкі злочини, відпускають через 6 місяців служби, а мобілізованих росіян забрали безстроково. Жіночі протести — це найстрашніше, що може бути. Поки що вони дуже локальні й не становлять прямої загрози. Загрозу становить тенденція. На її гасіння Кремлю знадобляться ресурси.

Разом.

Це не означає, що РФ завтра розвалиться або щось таке. Це показник, що всередині Росії в різних сферах зростає напруга. Зриви і колапси траплятимуться частіше.

У комплексі це створює поганий фон для продовження Путіна в березні. У них немає хороших новин. На результат це не вплине, але атмосфера погіршуватиметься.

Саме тому Кремль з такою люттю жене сигнал, що Росія до жаху сильна, а Україна завтра розсиплеться. Їм кров з носу потрібно підтримувати цей міф, бо інакше почнуться бродіння.

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