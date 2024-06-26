"Отобрали у нас Нагорный Карабах": Cовбез Армении обвинил в потере территорий Россию

По словам секретаря ведомства Армена Григоряна, Армения оказалась втянута в войну из-за зависимости от России. Без разрешения Москвы, убежден чиновник, войны бы не было.

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и последующей передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В интервью журналистам 26 июня он заявил, что Россия сыграла ключевую роль в этом процессе, и что без ее согласия войны бы не было.

"Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было", — подчеркнул Григорян.

Обвинения чиновника прозвучало в контексте ситуации, в которой оказался Ереван, находясь в "полной зависимости" от Москвы.

"Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не была война? Была. Давайте зафиксируем, что из-за этой существовавшей ситуации мы оказались в войне", — добавил он.

Чиновник также отметил значительное сокращение военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией, утверждая, что это было сознательное решение Москвы, в том числе отказ от поставок оружия по контрактам 2021 и 2022 годов. По его словам военно-техническое сотрудничество двух стран упало с 96% до менее 10%.

"Не хочу называть имен, но хочу сказать, что одному высокопоставленному чиновнику из Армении однажды сказали, что если Россия будет поставлять в Армению оружие и боеприпасы, позиции Армении ужесточатся. Это тоже причина, почему они не поставляют их", — сказал секретарь Совбеза.

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