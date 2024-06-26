"Відібрали в нас Нагірний Карабах": Радбез Вірменії звинуватив у втраті територій Росію

За словами секретаря відомства Армена Григоряна, Вірменія виявилася втягнутою у війну через залежність від Росії. Без дозволу Москви, переконаний чиновник, війни б не було.

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Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян звинуватив Росію в захопленні і подальшій передачі Нагірного Карабаху Азербайджану. В інтерв'ю журналістам 26 червня він заявив, що Росія відіграла ключову роль у цьому процесі, і що без її згоди війни б не було.

"Росія прийшла, відібрала у нас Нагірний Карабах, повернула його Азербайджану, потім пішла, ось і вся реальність. Я стверджую, що Росія захопила Нагірний Карабах. Без дозволу Росії війни б не було", — підкреслив Григорян.

Звинувачення чиновника прозвучало в контексті ситуації, в якій опинився Єреван, перебуваючи в "повній залежності" від Москви.

"Коли Вірменія повністю залежала від Росії, хіба у нас не була війна? Була. Давайте зафіксуємо, що через цю існуючу ситуацію ми опинилися у війні", — додав він.

Чиновник також наголосив на значному скороченні військово-технічного співробітництва між Вірменією та Росією, стверджуючи, що це було свідоме рішення Москви, зокрема й відмова від постачання зброї за контрактами 2021 і 2022 років. За його словами, військово-технічне співробітництво двох країн впало з 96% до менш ніж 10%.

"Не хочу називати імен, але хочу сказати, що одному високопоставленому чиновнику з Вірменії одного разу сказали, що якщо Росія постачатиме до Вірменії зброю і боєприпаси, позиції Вірменії посиляться. Це теж причина, чому вони не постачають їх", — сказав секретар Радбезу.

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