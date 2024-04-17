Российские войска начали выводить из Карабаха, — СМИ Азербайджана (видео)

Временное размещение российского "миротворческого" контингента в Карабахе стало результатом подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления с участием лидеров Азербайджана, России и Армении.

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Россия начала выводить своих военных из Карабаха, которые там находились с миротворческой миссией с осени 2020 года благодаря договоренности между Баку, Ереваном и Москвой. Об этом пишет азербайджанское издание Musavat.

Известно, что Азербайджан в 2023 году провел военную операцию, по итогам которой прекратила существование непризнанная провирменская республика, и более 120 тысячам людей пришлось покинуть свои дома.

Информацию о начале выхода российских военных из Карабаха распространили азербайджанские СМИ. Так, по данным армянского издания News.am со ссылкой на анонимный дипломатический источник, вывод войск будет происходить постепенно. К тому же спикер Кремля Дмитрий Песков также подтвердил вывод войск.

Выход армии РФ из Нагорного Карабаха

Население Карабаха в основном составляли армяне, и еще со времен СССР он имел статус автономии в составе Азербайджанской ССР. В конце 1980-х годов следствием этнического конфликта между армянами и азербайджанцами стала война, которая привела к изгнанию из региона азербайджанцев.

В 2020 году Баку частично вернул себе территорию после проведения там военной операции. После этого там разместили российских военных, из которых шестеро убили во время обстрелов.

Власти Армении заявили, что результат вывода армян из Карабаха является результатом проводимой Баку политики этнических чисток. Глава правительства страны Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не смогли защитить население региона. Между тем в Кремле заявляли, что благодаря военным не было массовой гибели гражданского населения. При этом в Баку заявляли, что российские военные были посредниками капитуляции карабахских властей азербайджанским военным.

29 января Никол Пашинян заявлял, что Ереван предложил сделать демилитаризацию границы Баку и подписать пакт о ненападении.

Также Фокус писал, что 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в "агрессивных действиях", а также упомянул о "перспективном превращении военной эскалации конфликта в полномасштабную войну".